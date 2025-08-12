Evo kako Pavel Babka vidi budućnost kovačičke naive

Izložbama po svetu kao što je bila nedavno završena na Bratislavskom zamku a trajala je dve nedelje, kao i dešavanjima kao što su kulturne akcije u Kovačici I Beogradu, “Galerija Babka” doprinosi promociji i očuvanju naivne umetnosti kod nas i u inostranstvu.

Vlasnik “Galerije Babka”, osnivač “Fondacije Babka” i inicijator ideje da se naivno slikarstvo Slovaka u Srbiji uvrsti na svetsku listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a Pavel Babka odgovara na pitanje kako vidi budućnost naivne umetnosti – može li opstati u savremenom svetu umetnosti?

(RTV Kovačica)