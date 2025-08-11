Sportska dešavanja Južni Banat

KMF „Forum“: 16. Memorijalni turnir „Mandić Ognjen“ počinje 15. avgusta

09:20

11.08.2025

Plakat

Klub malog fudbala „Forum“, kao oficijalni sponzor, saopštio je da 16. Memorijalni turnir u malom fudbalu „Mandić Ognjen“ počinje 15. avgusta, sa početkom u 18 časova, na terenu kod odmarališta Crvenog krsta na Vršačkim planinama.

Izvlačenje parova je u četvrtak 14. avgusta, od 20 časova, u Gradskom fudbalskom savezu Vršca. Sponzori turnira, pored KMF „Forum“, su Sportski savez Vršca, Etno kuća „Dinar“, Restoran „De Ferro Brasil“, Dom Crvenog krsta i Podrum pića „10-ka“.

