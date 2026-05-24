Kovin: 28 miliona za obnovu vodovoda

Javno preduzeće „Kovinski Komunalac“ nastavlja sa intenzivnim radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže i kućnih priključaka u Kovinu, nastavljajući praksu iz prethodnih godina.

Ključni cilj ove investicije je zamena zastarelih azbestno-cementnih cevi novim, ekološkim polietilenskim cevima. Ovom modernizacijom direktno se podiže kvalitet vode za piće i značajno smanjuju tehnički gubici na distributivnoj mreži.

Prema zvaničnom saopštenju JP „Kovinski Komunalac“, plan za ovu godinu obuhvata sledeće lokacije i radove:

Vinogradarska ulica – biće rekonstruisana u celosti.

Ulica Cara Lazara – delimična rekonstrukcija mreže.

Ulica Koče Anđelkovića – zamena infrastrukture u pojedinim delovima.

Ulica Branislava Nušića – radovi na delu ulične mreže.

Ukupna vrednost investicije iznosi oko 28 miliona dinara, a kompletna finansijska sredstva obezbedila je Opština Kovin. Građevinskim planom predviđeno je da se zameni ukupno 2.150 metara cevi, ugradi 7 novih šahti, kao i da se kompletno preveže 155 kućnih priključaka, navodi u saopštenju JKP Kovinski komunalac..

(Pančevac)