Vesti Društvo

Dve bronzane medalje za učenike iz Srbije na AI olimpijadi u Pekingu

14:30

10.08.2025

Podeli vest:

Foto: Matematička gimnazija
Foto: Matematička gimnazija

U konkurenciji 284 takmičara iz preko šezdeset zemalja sa svih kontinenata, četvoročlana ekipa srednjoškolaca Srbije zabeležila je zapažen rezultat, prenosi RTS.

Bronzane medalje osvojili su Aleksa Bolić, učenik IV razreda Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada, i Filip Kilibarda, učenik I razreda Matematičke gimnazije iz Beograda.

Foto: Matematička gimnazijaMatematička gimnazija

Pohvale su dobili Andrej Tetkić, učenik III razreda Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ iz Novog Sada, i Veljko Galović, učenik II razreda Gimnazije „Veljko Petrović“ iz Sombora.

Mentori ekipe Srbije su bili Vladimir Milovanović i Ivan Radivojević sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu koji je bio i vođa reprezentacije u Kini.

printscreen/RTS

Matematička gimnazija

Foto: Matematička gimnazija

printscreen/RTS

Matematička gimnazija

Foto: Matematička gimnazija

Druga Međunarodna olimpijada za veštačku inteligenciju u Pekingu počela je 2. avgusta.

(RTS/Matematička gimnazija)

Tagovi

AL Matematička gimnazija Peking

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.