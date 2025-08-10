Dve bronzane medalje za učenike iz Srbije na AI olimpijadi u Pekingu

U konkurenciji 284 takmičara iz preko šezdeset zemalja sa svih kontinenata, četvoročlana ekipa srednjoškolaca Srbije zabeležila je zapažen rezultat, prenosi RTS.

Bronzane medalje osvojili su Aleksa Bolić, učenik IV razreda Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada, i Filip Kilibarda, učenik I razreda Matematičke gimnazije iz Beograda.

Pohvale su dobili Andrej Tetkić, učenik III razreda Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ iz Novog Sada, i Veljko Galović, učenik II razreda Gimnazije „Veljko Petrović“ iz Sombora.

Mentori ekipe Srbije su bili Vladimir Milovanović i Ivan Radivojević sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu koji je bio i vođa reprezentacije u Kini.

Druga Međunarodna olimpijada za veštačku inteligenciju u Pekingu počela je 2. avgusta.

(RTS/Matematička gimnazija)