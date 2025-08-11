Počeli 10. Preobraženjski dani u Pančevu

Za vreme trajanja manifestacije Pančevci će imati priliku da uživaju u brojnim kulturnim, sportskim, zabavnim i gastronomskim dešavanjima.

Počeli su deseti Preobraženjski dani u Pančevu. Tradicionalna manifestacija kojom Mesna zajednica Gornji grad obeležava svoju slavu otvorilo je književno veče u organizaciji Književnog kluba „Gornji grad“.

Uz stihove i muziku otvoreni su jubilarni, deseti Preobraženjski dani u Pančevu. Bogat program čuvene gradske manifestacije počeo je književnim susrtetom u prostorijama Mesne zajednice Gornji grad, a u organizaciji istoimenog književnog kluba, prenosi RTV Pančevo.

Na početku književne večeri nastupio je Hor Preobraženjskog hrama, nakon čega su pesnici i književnici iz cele Srbije okupljenima predstavili svoja literarna ostvarenja. Među učesnicima je bilo i najmlađih, a prisutni ističu da je jedan od ciljeva ovakvih okupljanja saradnja i upoznavanje savremenih autora.

Predsednik Mesne zajednice Gornji grad, Branislav Gligorić, izrazio je zadovoljstvo zbog velike posećenosti manifestacije.

Ovogodišnji Preobraženjski dani u Pančevu pripremaju bogat desetodnevni program za posetioce. Za vreme trajanja manifestacije Pančevci će imati priliku da uživaju u brojnim kulturnim, sportskim, zabavnim i gastronomskim dešavanjima.

