KC Vršac: Danas pozorišna predstava „Mačak u čizmama“

U okviru manifestacije „Vršačko kulturno leto“, najmlađa publika imaće priliku da uživa u čarobnoj pozorišnoj predstavi „Mačak u čizmama“, koja će biti izvedena u Muzičkom paviljonu, 12. avgusta sa početkom u 19 časova.

Ovo je klasična bajka ispričana na jedan nov i maštovit način. Uz mnogo humora, muzike i scenske čarolije, publika će pratiti avanture neobičnog mačka koji, umesto mačje pameti, nosi čizme i velike planove.

Koji brat je dobio najbolje nasleđe? Da li će snalažljivi Mačak u čizmama uspeti da nadmudri uobraženog „Plavog zeca“ i moćnu Vešticu? Hoće li mladi Lesandro postati princ i konačno ugledati prelepu princezu Klementinu? Odgovore na ova pitanja otkrićete upravo u ovoj dinamičnoj i duhovitoj predstavi.

Predstava je namenjena deci uzrasta od 2 do 10 godina, a donosi nam pet jedinstvenih likova koje tumače troje akademskih glumaca. Uživaćete u živopisnoj scenografiji, maštovitim kostimima i vedrom duhu koji će zadovoljiti i decu i roditelje.

Dođite da zajedno krenemo u bajkovitu avanturu!

(Pančevac)