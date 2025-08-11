Preminula Gabi Novak: Poslednje dane provela u domu za stare, daleko od očiju javnosti

Gabi Novak, jedna od najvećih muzičkih imena bivše Jugoslavije, preminula je u 90. godini života u domu za stare osobe, gde je provela poslednje godine u tišini i daleko od očiju javnosti.

Muzička diva Gabi Novak preminula je mesec dana nakon rođendana koji ove godine nije obeležila, preneo je Jutarnji list.

Gabi Novak se pre dva meseca, 8. avgusta, suočila sa gubitkom sina Matije Dedića koji je iznenada preminuo u 53. godini života. Pre 10 godina, preminuo je njen životni saputnik, takođe pevač i legenda muzike Arsen Dedić.

Udovica legendarnog kantautora Arsena Dedića, Gabi se poslednjih godina povukla iz javnog života, a pažnju je skretala retkim, ali dirljivim izjavama u medijima, u kojima je uvek naglašavala značaj porodice, zdravlja i skromnosti.

Gabi je prošle godine zadobila povredu kičme, nakon čega je bila hospitalizovana u zagrebačkom domu za rehabilitaciju. Tada je iskreno govorila o svom stanju:

– Bolesna sam, imam neku prehladu pa ležim malo, ali lečim se, ide ka boljem. Još uvek je problem ta kičma, a tu sam jer ne želim da opterećujem svoju porodicu. Lepo sam se sklonila u jedan centar gde brinu za mene, a ne moja porodica. Moj Matija radi i putuje, snajka isto radi, unuka Lu studira – rekla je tada Gabi za Story.hr.

Dodala je da nema puno novca za banje ili luksuz, ali da joj je bilo lepo u domu, gde su joj često dolazili prijatelji, kolege i muzičari.

U tom razgovoru uputila je poruku koju mnogi danas ponovo dele:

– Zdravlje je najvažnije u životu što možete imati. Bog neka vam da zdravlja. Čuvajmo se svi i borimo za zdravlje, a ne za druge gluposti – rekla je Gabi tada.

(Pančevac)