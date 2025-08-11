Pobednik ekipa kafe bara Amareto

Jedanaesti turnir u malom fudbalu, Memorijal Mića Kičkila, održan je juče u okviru manifestacije „Preobraženjski dani“, a pod zajedničkom organizacijom Mesne zajednice Gornji grad i Udruženja ljubitelja sporta Srpska Sparta.

Pod okriljem mesne zajednice Gornji grad na sportskom terenu OŠ Vasa Živković učestvovalo je 19 fudbalskih ekipa.

Pobednik turnira je ekipa kafe bara Amareto dok je drugo mesto zauzeo fudbalski tim Rosoneri i treće mesto ekipa Margosi.

Pored pehara i medalja, najboljem strelcu Gabrijelu Čižeku, najboljem golmanu Luki Dotliću i najboljem igraču Pavel Čižeku uručeni su bicikli. Takođe je za fer plej ista nagrada uručena Milanu Kukolju.

„Mesna zajednica Gornji grad i udruženje ljubitelja sporta Srpska Sparta se još jednom zahvaljuju svima koji su pomogli u organizaciji, akterima na fer i sportskoj borbi, a pre svega lepom druženju, i pozivamo sve ekipe da nam se i sledeće godine pridruže“, kažu organizatori.

(Pančevac)

