Priključi se akciji – Poklonimo osmeh za početak škole!

Crveni krst Pančevo organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica.

Pomozimo zajedno da svaki đak zakorači u novu školsku godinu sa osmehom i svim što mu je potrebno za učenje!

Akcija traje do kraja avgusta i tokom cele godine!

Pribor možeš doneti u Crveni krst Pančevo, ul.Žarka Zrenjanina br.15. radnim danima od 8 – 14 casova.

Potrebni su: sveske, olovke, bojice, flomasteri, lenjiri, pernice, rančevi i sve što može pomoći malim đacima da sa radošću uđu u učionicu.

Svaka donacija znači! Uključi se i ti – jer školu treba da imaju svi!