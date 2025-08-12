Pančevo Pančevo u slikama

Priključi se akciji – Poklonimo osmeh za početak škole!

12:10

12.08.2025

Foto: Crveni krst Pančevo

Crveni krst Pančevo organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica.

Pomozimo zajedno da svaki đak zakorači u novu školsku godinu sa osmehom i svim što mu je potrebno za učenje!

Akcija traje do kraja avgusta i tokom cele godine!
Pribor možeš doneti u Crveni krst Pančevo, ul.Žarka Zrenjanina br.15. radnim danima od 8 – 14 casova.

Potrebni su: sveske, olovke, bojice, flomasteri, lenjiri, pernice, rančevi i sve što može pomoći malim đacima da sa radošću uđu u učionicu.
Svaka donacija znači! Uključi se i ti – jer školu treba da imaju svi!

