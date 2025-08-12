Priključi se akciji – Poklonimo osmeh za početak škole!
Crveni krst Pančevo organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica.
Pomozimo zajedno da svaki đak zakorači u novu školsku godinu sa osmehom i svim što mu je potrebno za učenje!
Akcija traje do kraja avgusta i tokom cele godine!
Pribor možeš doneti u Crveni krst Pančevo, ul.Žarka Zrenjanina br.15. radnim danima od 8 – 14 casova.
Potrebni su: sveske, olovke, bojice, flomasteri, lenjiri, pernice, rančevi i sve što može pomoći malim đacima da sa radošću uđu u učionicu.
Svaka donacija znači! Uključi se i ti – jer školu treba da imaju svi!