Fuca iz bloka: Humanitarni turnir u fudbalu na male goliće

U Opovu je organizovana još jedna humanitarna akcija, ovog puta u „režiji“ humanitarne organizacije „Srbi za Srbe“, prenosi Glas Opova.

Na terenima Sportsko rekreativnog centra održan je prvi put turnir u fudbalu na male goliće 2×2 – Fuca iz bloka. Učestvovalo je osam ekipa (sedam iz Opova i jedna iz Čente) i igralo se po ligaškom sistemu, svako sa svakim po tri minuta, a prve četiri ekipe su se plasirale u plejof.

U finalu su se sastale ekipe „Dinamični duo“ – Nikola Stupar i Marko Vukajlov i „76“ koju su činili veterani Patar Begović i Nikola Rukavina. U uzbudljivom finalu pobedila je ekipa „Dinamični duo“, koja je bez poraza osvojila pobednički pehar. Treće mesto je zauzela ekipa „Dva i po muškarca“ (Milan Kosovac i Nemanja Stanisavljević).

Od kotizacija i donacija prikupljeno je 47.250 dinara, a organizatori se zahvaljuju učesnicima i svima koji su podržali akciju.

(Pančevac/Glas Opova)

