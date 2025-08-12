Počeo tradicionalni turnir u malom fudbalu u Uzdinu!

Na rukometnom terenu SC „Unirea“ sedam ekipa, među kojima i domaći tim iz Uzdina, bori se za bogat nagradni fond koji garantuje kvalitetan futsal. Finale je zakazano za subotu, 16. avgusta.

Ovo je već treći uzdinski turnir ove godine, posle nadmetanja u organizaciji nedeljnika Libertatea i takmičenja „Ulica protiv ulice“.

Organizator je FK „Unirea“, koji gleda i ka velikom jubileju – proslavi 100 godina kluba 2027. uz želju da i tada budu deo Prve južnobanatske lige.

(Pančevac/RTVKovačica)

