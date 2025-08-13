ATLETE: Mesaroš u odličnoj formi i u 77. godini

Prošle su bezmalo tri decenije od kako se Vojlovčanin Maćaš Mesaroš našao u središtu medijske pažnje: bio je prava atrakcija za brojne novinare i televizije širom Srbije, odnosno tadašnje SR Jugoslavije. Imao je tada 49 godina i mogao je, što je sve zadivilo, da uradi vežbe snage i izdržljivosti koje nijedan mladi sportista, aktivni teškoatletičar, ma – mladić, čiji je cilj imati savršeno negovane mišiće, nije bio u stanju da izvede.

I danas, kada ima 77 godina, Maćaš ne odustaje od svakodnevnih vežbi na spravama koje je odavno instalirao u svom dvorištu. Nedavno smo ga posetili u njegovom domu i uverili se da ovaj čovek, čak i u poodmaklim penzionerskim godinama, može da uradi sve ono što i kada je bio mnogo mlađi. U ovde postavljenom video snimku svako se može uveriti u istinitost ove tvrdnje.

U neverici smo pitali Maćaša Mesaroša kako uspeva da održi neverovatnu snagu i izdržljivost, čak i u godinama kada njegovi vršnjaci, boreći se sa brojnim zdravstvenim problemima, ništa od ovoga ne mogu ni da zamisle. Odgovorio je:

– Tajna fizičke i psihološke snage je u svakodnevnom upornom vežbanju. Svakoga jutra sam na svim svojim spravama, a uveče nikada ne zaspim dok ne odvežbam. Kada duboko u noć gledam neki film, ne idem u krevet bez vežbi posle čega spavam kao dete. Možda i zbog toga nemam nikakvih zdravstvenih problema svojstvenih starijim ljudima. Ne pijem nijedan lek, ne muči me pritisak, srce radi ka sat, nemam poteškoća sa gojaznošću, kočenjem u leđima, artritisom, prostatom ili bilo kojim bolestima. Inače, nikada nisam pušio, pio alkohol i vodio nezdrav život.

Zaključio je rečima da za sve ovo što radi decenijama ima podršku supruge, sve tri kćerke i unuka, od kojih su neki vrsni sportisti.

Video: Milorad Pavlica

