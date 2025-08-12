Dodatni rok za polaganje završnog ispita, ovo su datumi

Dodatni rok za polaganje završnog ispita za učenike osmog razreda osnovne škole, koji iz različitih objektivnih razloga nisu pristupili polaganju male mature u junskom roku, biće organizovan 13, 14. i 15. avgusta.

Test iz srpskog jezika učenici će polagati sutra od 9 do 11 časova, dok će test iz matematike polagati u četvrtak, 14. avgusta. Polaganje trećeg testa održaće se u petak, 15. avgusta.

Polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO) koji polažu završni ispit u avgustovskom roku rešavaće testove u sredu, 13. avgusta.

Na ispitu može da se osvoji maksimalno 40 poena.

Za upis u četvorogodišnju srednju školu neophodno je da učenik ostvari najmanje 50 bodova od mogućih 100.

Od ukupno 100 bodova, učenik na osnovu opšteg uspeha iz škole može da ostvari najviše 60 bodova, a na osnovu male mature 40 bodova.

Na polaganju je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova i kalkulatora, a obavezno je korišćenje hemijske olovke.

(Telegraf)