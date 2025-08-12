Uhapšen muškarac koji je udario u grupu dece na Tamišu: Određeno mu zadržavanje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu uhapsili su M.J. (1996) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je večeras oko 19 časova na reci Tamiš upravljao motornim skuterom i tom prilikom je naleteo na kajak u kojem se nalazilo više lica.

Dalji rad na utvrđivanju svih činjenica je u toku.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Podsetimo, tokom treninga veslanja dece na Tamišu u Pančevu, muškarac je prošao je kroz grupu dece koja su bila na vodi.

Deca i trener su pokušali da izbegnu sudar, a trener je skočio da zaštiti decu. Tom prilikom, povređeno je četvoro dece i trener.

