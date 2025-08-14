Plandište: Asfaltira se Ulica Vuka Karadžića

Posebno smo ponosni na rekonstrukciju deonice magistralnog puta Zrenjanin – Plandište – Vršac – Vatin, dužine 6,4 kilometra – istakao je predsednik Opštine Plandište Jovan Repac.

Na teritoriji Opštine Plandište u toku su intenzivni radovi na sanaciji putne infrastrukture, ojačavanju kolovoza i uređenju lokalnih saobraćajnica. Trenutno se završni sloj asfalta postavlja na deonici od ulice Vuka Karadžića do izlaza iz naselja Plandište, nakon čega sledi struganje stare asfaltne baze prema naselju Margita.

Radove su obišli predsednik Opštine Plandište Jovan Repac i njegov zamenik Ljubomir Rakić.

– Zahvaljujući odličnoj saradnji sa resornim ministarstvima, realizujemo značajne projekte u oblasti putne infrastrukture. Sanacija puteva jedan je od naših prioriteta i svesni smo da je reč o velikim investicijama koje zahtevaju dodatna sredstva iz opštinskog budžeta. Posebno smo ponosni na rekonstrukciju deonice magistralnog puta Zrenjanin – Plandište – Vršac – Vatin, dužine 6,4 kilometra – istakao je Repac.

Radovi se izvode prema utvrđenoj dinamici, a po završetku, saobraćajnica od ulaza u Plandište do mosta u Margiti biće u potpunosti uređena.

Iz Opštine apeluju na vozače da, zbog radova na deonici Plandište – Margita, obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

(Pančevoinfo)

