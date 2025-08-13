Noć magije u Lokvama oduševila mališane

Veče je završeno spektakularnim vatrometom, koji je obasjao nebo nad Lokvama i pružio nezaboravan vizuelni doživljaj.

U Lokvama je sinoć održana čarobna manifestacija „Noć magije“, koja je privukla veliki broj posetilaca svih uzrasta.

Centralni deo večeri bio je nastup mađioničara Zeke, koji je svojim maštovitim trikovima i neobičnim iluzijama ostavio publiku bez daha. Njegova veština, šarm i duhovitost izmamili su osmehe i aplauze, a mnogi su se pitali kako je moguće izvesti takve čarolije.

Najmlađi posetioci posebno su uživali u programu animatora, koji su ih zabavljali igrama, pesmom i veselim pričama, pretvarajući ovu noć u pravo carstvo radosti.

Turistička organizacija i Opština Alibunar su se potrudili da „Noć magije" bude još jedan događaj koji se pamti dok spaja maštu, smeh i zajedništvo.

(Pančevac)

