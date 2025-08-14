Udruženje žena“Dolovke“: 26. Štrudlijada u prvu subotu u septembru

Kao što tradicija nalaže i ove godine će Udruženje žena“Dolovke“ organizovati svoju 26. Štrudlijadu u uobičajenom terminu – prva subota u septembru (6.9.2025.).

Manifestacija ima izložbeno prodajni karakter, a krajnji cilj je promocija potencijala i veština žena sa sela u stvaralaštvu, tradiciji, kulturi, starih običaja, ručnih radova…

Ovoga puta uvodimo nove vrednosti Štrudlijade – solidarnost i humanost.

Usaradnji sa Crvenim krstom Pančeva i Zavodom za transfuziju krvi Novog Sada, po prvi put će biti angažovan transfuziomobil. Svi zainteresovani će moći da se priključe akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Ovo je prilika da učesnici Štrudlijade podrže našu ideju, koja će nadamo se, postati tradicija. Zamisao je da sva udruženja doniraju svoj proizvod koji će biti usmeren ka svakom davaocu krvi.

Cilj ideje je ne samo besplatna reklama i promocija prisutnih udruženja, već ostvarivanje zajedničke solidarnosti kojom bismo odali veliku zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi na njihovoj humanosti. Nadamo se da će naša ideja naići na razumevanje.Hvala na podršci i vidimo se na Štrudlijadi.

(Pančevac)

Noć magije u Lokvama oduševila mališane