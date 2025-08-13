Međunarodni dan mladih u Pančevu

PANČEVO – Međunarodni dan mladih obeležen je večeras u Pančevu uz učešće Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), a kako je poručio predstavnik Agencije Milan Srdić, mladi koji tek ulaze u saobraćaj treba da poštuju propise i da se bezbedno ponašaju u saobraćaju.

Nikola Pruginić iz Policijske uprave Pančevo čestitao je u ime MUP-a mladima praznik i istakao da MUP preduzima mere u cilju zaštite mladih, kako na ulici, na internetu, tako i u saobraćaju.

„Ovde u Pančevu smo se okupili, gde smo u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, službom Hitne medicinske pomoći i Agencijom za mlade grada Pančeva izložili deo opreme koju Saobraćajna policija koristi u svakodnevnom radu, u cilju sprečavanja ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i zaštite upravo mladih vozača“, rekao je Pruginić za Tanjug.

On je apelovao na na mlade vozače, posebno one sa tzv. probnom vozačkom dozvolom, da se pridržavaju pravila koje predviđa zakonodavac, u pogledu jačine vozila, ali i vremena upravljanja samim vozilom.

„Ovom prilikom bih napomenuo da su nažalost najteže saobraćajne nezgode upravo sa mladim vozačima, gde se oni pojavljuju kao akteri istih i nažalost u tim nezgodama dolazi do teških telesnih povreda ili čak smrti lica“, kazao je Pruganić.

Mladi automobilista Stefan Stojkov posavetovao je svoje vršnjake, koji tek sednu za volan, da ne žure i da voze u okviru zakona.

On je za Tanjug naveo da mladi, kada voze brzo, ne ugrožavaju samo sebe, već i druge učesnike saobraćaja.

Srpski automobilista i promoter ABS-a Dušan Borković posavetovao je mlade, kao najkritičniju grupu u saobraćaju, da nikada ne piju alkohol kada sednu za volan, navodeći da je to glavni uzrok nesreća, kao i da ne koriste mobilni telefon dok voze. „Treba da voze po saobraćajnim znacima i da voze automobile koji su ispravni, to je vrlo važno“, rekao je Borković za Tanjug. On je naveo da je u toku sezone godišnjih odmora na snazi kampanja „Vozi odmoran“, pa je posavetovao sve vozače da prave pauze dok voze.

Predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Milan Srdić naveo je da su prisutni građani u Pančevu mogli da, u kontrolisanim uslovima, isprobaju simulator vožnje, kao i tzv. „pijane naočare“, koje simuliraju alkoholisano stanje.