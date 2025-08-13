Pančevo Politika i društvo

Međunarodni dan mladih u Pančevu

Mladi, budite odgovorni i bezbedni u saobraćaju!

13:00

13.08.2025

Foto: Agencija za bezbednost saobraćaja

PANČEVO – Međunarodni dan mladih obeležen je večeras u Pančevu uz učešće Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), a kako je poručio predstavnik Agencije Milan Srdić, mladi koji tek ulaze u saobraćaj treba da poštuju propise i da se bezbedno ponašaju u saobraćaju.

Nikola Pruginić iz Policijske uprave Pančevo čestitao je u ime MUP-a mladima praznik i istakao da MUP preduzima mere u cilju zaštite mladih, kako na ulici, na internetu, tako i u saobraćaju.

„Ovde u Pančevu smo se okupili, gde smo u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, službom Hitne medicinske pomoći i Agencijom za mlade grada Pančeva izložili deo opreme koju Saobraćajna policija koristi u svakodnevnom radu, u cilju sprečavanja ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i zaštite upravo mladih vozača“, rekao je Pruginić za Tanjug.

Foto: Agencija za bezbednost saobraćajaFoto: Agencija za bezbednost saobraćaja

On je apelovao na na mlade vozače, posebno one sa tzv. probnom vozačkom dozvolom, da se pridržavaju pravila koje predviđa zakonodavac, u pogledu jačine vozila, ali i vremena upravljanja samim vozilom.

„Ovom prilikom bih napomenuo da su nažalost najteže saobraćajne nezgode upravo sa mladim vozačima, gde se oni pojavljuju kao akteri istih i nažalost u tim nezgodama dolazi do teških telesnih povreda ili čak smrti lica“, kazao je Pruganić.

Mladi automobilista Stefan Stojkov posavetovao je svoje vršnjake, koji tek sednu za volan, da ne žure i da voze u okviru zakona.

Foto: Agencija za bezbednost saobraćaja

On je za Tanjug naveo da mladi, kada voze brzo, ne ugrožavaju samo sebe, već i druge učesnike saobraćaja.

 

Srpski automobilista i promoter ABS-a Dušan Borković posavetovao je mlade, kao najkritičniju grupu u saobraćaju, da nikada ne piju alkohol kada sednu za volan, navodeći da je to glavni uzrok nesreća, kao i da ne koriste mobilni telefon dok voze.

„Treba da voze po saobraćajnim znacima i da voze automobile koji su ispravni, to je vrlo važno“, rekao je Borković za Tanjug.

On je naveo da je u toku sezone godišnjih odmora na snazi kampanja „Vozi odmoran“, pa je posavetovao sve vozače da prave pauze dok voze.

 

Predstavnik  Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Milan Srdić naveo je da su prisutni građani u Pančevu mogli da, u kontrolisanim uslovima, isprobaju simulator vožnje, kao i tzv. „pijane naočare“, koje simuliraju alkoholisano stanje.

„Tako se učesnicima pokazuje kako ne treba da se deluje u saobraćaju, kako su im reakcije smanjene i kako su neke radnje koje rade nepropisne i nebezbedne, za njihovo učešće u saobraćaju“, rekao je Srdić.

Foto: Agencija za bezbednost saobraćaja

On je mlade vozače, koji tek ulaze u saobraćaju, posavetovao da poštuju sebe, da poštuju saobraćajne propise, kao i da se bezbedno ponašaju u saobraćaju.

„Za one što voze dvotočkaše, da uvek uz sebe imaju zaštitnu opremu, da bez zaštite opreme ‘ne idu ni do čoška’, ni do trafike, ni pet kilometara, ni pet minuta vožnje. Obavezno, čim sednu na motor, da imaju zaštitnu opremu – kacigu, čizme, dugu odeću, kako bi bili uvek zaštićeni. Jer mi ne možemo da predvidimo situacije koje mogu da se dogode. Ne možemo da znamo da li će nam istrčati dete na put, da li će izletiti lopta pored igrališta, gde će morati da dođe do nekog naglog kočenja ili do neke agresivnije radnje“, rekao je Srdić.

(Pančevac/RTV)

