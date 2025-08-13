Muzikom i igrom obeležen Dan mladih

Anabela, Ivan Gavrilović i grupa Trik FX su odličnim scenskim nastupom podigli atmosferu i ulepšali veče u našem prelepom gradu Pančevu.

Na platou ispred Gradske uprave Pančevo obeležen je Međunarodni dan mladih. Ovaj događaj ulepšali su poznati estradni umetnici, gde su našu publiku oduševili svojim nastupom i starim hitovima. Organizatori su Grad Pančevo, i Kancelarija za mlade grada Pančeva.

Povodom Međunarodnog dana mladih program je bio ispunjen sjajnim nastupima, a Pančevcima su se predstavili estradni umetnici, Anabela, Ivan Gavrilović i dobro poznata grupa Trik FX, koji su pevanjem i odličnim scenskim nastupom podigli atmosferu i ulepšali veče u našem prelepom gradu Pančevu.

Kancelarija za mlade je veoma zahvalna svih Pančevcima kao i pevačima koji su ulepšali veče. Ovaj događaj je pokazao da naš grad misli na mlade- da podržava njihovu energiju, kreativnost i ideje.

(Pančevac)