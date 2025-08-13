VUČIĆ najavio velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se ispred sedišta SNS na Savskom vencu.

– Mi ništa ne želimo da rušimo. Neću da vas pozivam u obračun i sukobe – kazao je Vučić.

Ističe da je Srbija ustala kao nikada dosad.

Najavio je velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, „svuda na svakom mestu“.

Kaže da se u Subotici okupilo više od 1.000 ljudi da brani prostoje svoje stranke, a u Šidu više od 500 ljudi.

Kako kaže, mnogi funkcioneri nisu danas sa svojim narodom širom Srbije.

– U svakom mestu ljudi su došli večeras da čuvaju svoju kuću od pomahnitalih blokadera, od onih koji misle da imaju pravo nekog da tuku – kaže predsednik.

– Ljudi čuvaju svoju kuću od pomahnitalih blokadera – kazao je Vučić i izvinio se članovima SNS što pojedini funkcioneri nisu u odbrani stranke kao oni.

Večeras blokaderi planiraju nove pokušaje destabilizacije. A pristalice SNS širom Srbije brane svoje prostorije.

