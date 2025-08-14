Vesti Društvo

Pepko upozorava: Ne čekajte, vratite odmah, reč je o proizvodu za bebe

09:45

14.08.2025

Podeli vest:

Printscreen/YT

Prodavnica Pepko je iz svoje ponude povukla jedan proizvod.
Radi se o bomber jakni za bebe dečake PLU 614536. Hitno se povlači sa tržišta, a možete da ga vratite i bez fiskalnog računa.

– Ovaj proizvod nije u skladu sa zahtevima Evropskog standarda EN 17394-3:2021. Zbog mogućnosti odvajanja sitnih delova, proizvod predstavlja opasnost od gušenja. Molimo vas da vratite ovaj proizvod u najbližu PEPKO prodavnicu. Trošak kupovine proizvoda će vam biti vraćen. Fiskalni račun nije obavezan – objavio je Pepko.

(BiznisKurir.rs)

 

Tagovi

bomber jakne deca Pepco

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.