Pepko upozorava: Ne čekajte, vratite odmah, reč je o proizvodu za bebe

Prodavnica Pepko je iz svoje ponude povukla jedan proizvod.

Radi se o bomber jakni za bebe dečake PLU 614536. Hitno se povlači sa tržišta, a možete da ga vratite i bez fiskalnog računa.

– Ovaj proizvod nije u skladu sa zahtevima Evropskog standarda EN 17394-3:2021. Zbog mogućnosti odvajanja sitnih delova, proizvod predstavlja opasnost od gušenja. Molimo vas da vratite ovaj proizvod u najbližu PEPKO prodavnicu. Trošak kupovine proizvoda će vam biti vraćen. Fiskalni račun nije obavezan – objavio je Pepko.

(BiznisKurir.rs)