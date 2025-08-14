Vreme je muzičkih festivala, ne sedajte za volan pod dejstvom alkohola

Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo je apelovalo na građane da ako konzumiraju alkohol ne sedaju za volan, već da uzmu taksi, noćni prevoz ili da vozač bude osoba u društvu koja je trezna.

MUP je to objavio na svom Instagramu uz podsećanje da je leto vreme muzičkih festivala, većih okupljanja i dobrog provoda.

“Nažalost, zbog vožnje pod dejstvom alkohola mnogima se provod pretvori u tragediju. Ako si seo za volan – nema kompromisa i izgovora”, naveo je MUP u objavi.

Kako je naglašeno, tokom svih letnjih festivala u Srbiji, saobraćajna policija će biti prisutna i kontrolisaće svako vozilo koje napušta zonu festivala i alkotestiraće vozače. Istovremeno, MUP podseća da je samo ove godine viṣ̌e od 18.000 vozača isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, da je 3.500 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su vozili sa više od 1.20 promila, da je 25 osoba poginulo, a više od 600 je povređeno u saobraćajnim nezgodama koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola.

(Pančevac)