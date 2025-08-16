Humanitarni turniri na Devojačkom bunaru za pomoć sugrađaninu Džiletu

SRC Slavija Kovačica: Stara sala, nova namena
Sportski savez opštine Alibunar poziva sve građane, ljubitelje sporta i ljude dobrog srca da se pridruže humanitarnim turnirima u okviru manifestacije „Miholjski susreti sela“, koji će biti održani 24. avgusta na Devojačkom bunaru.
Turniri se organizuju radi prikupljanja pomoći za lečenje sugrađanina Džileta, a takmičenja će se održati u disciplinama Bubble Football i Košarka 3×3.
Organizatori poručuju da je svaki učesnik, donacija i aplauz dragocen, te da će prijave biti otvorene do 21. avgusta.
„Zajedno možemo da pomognemo – vaše učešće je najlepši gol, koš i potez ovog turnira“, poručili su iz Sportskog saveza opštine Alibunar.
(Pančevac)
Uskoro će i „prva sala iz pravca Pančeva i Kovačice“ izgledati reprezentativno. Do sada je dobrano sređen i eksterijer slavijaškog objekta.
