Od septembra, cene idu dole 20 odsto? Hleb, mleko, jaja, meso…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio smanjenje cena u trgovinskim lancima širom Srbije i ograničenje trgovinskih marži. On napominje da je jedna od glavnih stavki naći rešenje za cene namirnica.

Dr Veljko M. Mijušković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu detaljno je govorio o tome šta znači smanjenje marži, kakav će efekat ova mera imati pre svega na građane, a onda i na trgovce, kao i na koji način će doći do sprovođenja ove mere, piše Blic.

Šta znači ograničenje trgovinskih marži?

– Najavljeno smanjenje trgovinskih marži znači da će država ograničiti maksimalnu zaradu trgovaca na osnovne prehrambene proizvode, tako da marža ne može prelaziti približno 20–22 odsto. Ova mera posebno se odnosi na hleb, brašno, ulje, mlečne proizvode, meso, voće, povrće, bezalkoholna pića i druge osnovne životne namirnice, a cilj je da se krajnja cena proizvoda za potrošače smanji ukupno za 15 do 20 procenata. Time bi se ublažio pritisak inflacije na kućni budžet i omogućilo građanima da lakše obezbede osnovne potrepštine, kaže Mijušković.

Smanjenje trgovinskih marži – manje cene

– Za građane, efekat smanjenja trgovinskih marži trebalo bi da bude značajno smanjenje cena proizvoda koji čine osnovu svakodnevne potrošnje, što direktno povećava pristupačnost hrane i osnovnih namirnica.

– Za trgovce, ograničavanje marži znači manji prostor za ostvarivanje profita na ovim proizvodima, pa će biti neophodno prilagođavanje poslovne strategije. Istovremeno, država planira da spreči praksu da se izgubljeni profit nadoknađuje povećanjem marži na druge proizvode koji nisu obuhvaćeni ograničenjem, pa će nadležni organi pojačati kontrolu, dodao je on.

Kako se sprovodi smanjenje marži?

Smanjenje marži može se sprovesti donošenjem uredbi ili izmenama Zakona o trgovini, kojima se precizno definišu maksimalne marže po kategorijama proizvoda. Planirano je da se ograničenja uvedu sektorski, pri čemu će se koristiti modeli i iskustva zemalja poput Mađarske, Rumunije i Severne Makedonije, koje su već primenile slične mere. Očekuje se da nova pravila stupe na snagu u narednim mesecima i da donesu vidljivo pojeftinjenje za potrošače, kaže Mijušković.

Vučić: Nema više prevara, očekujem pad cena do 20 odsto – Muka običnog čoveka mora da bude ono najvažnije čime ćemo da se bavimo. Problem svakog čoveka, posebno onih najranjivijih grupa, onih koji nisu bogati, onih koji nisu besni, mora da bude naše glavno zanimanje i glavna preokupacija. I zato sam u prethodnih nekoliko nedelja dao sve od sebe, zajedno sa saradnicima iz Vlade Srbije i ljudima iz mog tima, da dođemo do određenih rešenja koje ćemo predstaviti za nekoliko dana. A ja sada hoću samo građanima da kažem koliko prostora imamo i šta će morati da se dogodi, svidelo se to trgovinskim lancima ili ne. Radićemo na mnogo polja, biće najmanje pet polja, ali u okviru samog procesa trgovine i sniženja cena i omogućavanja ljudima da lakše prežive i jesen i zimu, kada se obično najviše novca troši – rekao je Vučić u nedelju najavljujući mere kojima će cene pasti do 20 odsto.

Vučić je rekao da je „glavna stavka naći rešenje za pad cena u trgovinskim lancima“.

– Mi smo uzeli modele i Mađarske i Rumunije i Severne Makedonije, sagledali sve njihove aktivnosti, sve to što su radili u prethodnom periodu, da vidimo kako da spustimo cene, ali najvećeg dela proizvoda, ne pojedinih proizvoda, jer sad ću da vam otkrijem kojim su se trikovima trgovci služili. Mi dogovorimo da se spuste cene za 50 proizvoda. Oni podignu svoju maržu i podignu cene svih drugih proizvoda i na tome nadomeste svoj profit. I mi nemamo ništa protiv da veliki trgovinski lanci u našoj zemlji zarađuju dobro. I srećni smo zbog toga. Uredno plaćaju porez, hvala im na tome, to su njihove obaveze, ali imam protiv da oni budu prebogati i da zarađuju previše kao i naše banke, a da naš narod mora da plaća cenu. Sad ne pričamo o drugim cenama koje su niže u odnosu na evropske cene, ali kod nas cena hrane i bezalkoholnih pića je na nivou 95% prosečnih cena Evropske unije. To apsolutno ne sme i ne može da se dešava – objasnio je Vučić, i dodao:

– Dakle, niti su im ovde cene struje i cena gasa kao što su u evropskim zemljama, niti transportne usluge, niti su im plate na nivou evropskih, koje moraju da plaćaju radnicima ovde. A znate li kolike su marže? Od 32 do 45,2%. Ponašali smo se kao dobri domaćini i nije bilo dovoljno brige po tom pitanju. Ako smo nekoliko akcija sprovodili – oni bi pronalazili načine kako da nas prevare. Sad to više neće biti moguće. Ograničićemo im profitnu maržu i verujem da će rezultat biti ukupno smanjenje cena, ali ne po jedinstvenim proizvodima. To će biti hiljade proizvoda. Imaćemo desetine grupa proizvoda gde im nećemo dati da izvlače ono što im se sviđa i ono što im se ne sviđa. Marža će morati da bude niža i očekujem da ukupno cene u Srbiji padnu više od 15-20 odsto. U ovom prehrambenom delu – od žitarica, hleba, ulja, brašna, svega drugog što je potrebno za svakodnevni život, do bezalkoholnih pića. I verujte mi, uspećemo – rekao je Aleksandar Vučić.

– Naši veletrgovci i svi ostali gube novac i moraju da plaćaju reket velikim lancima, dakle imamo četiri velika lanca, jasno je o kojima je reč, ali imamo i mnoge druge koji se na sličan način ponašaju prema građanima. I ne brinu o građanima. Mi ćemo ovo da uradimo brzo u septembru.

Jeftiniji krediti

Država će, najavio je Vučić, da se pobrine i da krediti budu jeftiniji, da kamatne stope budu niže nego što su danas.

Trenutna statistika ukazuje da bi ta briga, pored već postojećih, mogla da se odnosi na kredite za koje su zainteresovani građani sa nižim ili prosečnim primanjima.

Brojke pokazuju da stanovništvo najviše duguje kroz gotovinske kredite. Naime, građani su na ime gotovinskih kredita na kraju prošlog meseca dugovali 823,46 milijardi dinara, odnosno oko sedam milijardi evra. Na ime stambenih i kredita za adaptaciju dugovanja su dostigla iznos od 725,41 milijardu, odnosno oko 6,1 milijardu evra.

Stanovništvo i privreda su na kraju juna na ime kredita bankama u Srbiji dugovali 4.023,79 milijardi dinara, od čega je stanovništvo dugovalo 1.760,85 milijardi, pravna lica 2.173,98 milijardi, a ostatak preduzetnici.

Trenutno, u Srbiji je u toku program subvencionisani krediti za mlade. Za kredit mogu da apliciraju svi mladi, bez obzira na radni status ili da li su poljoprivrednici ili obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, kao i samostalni umetnici, ali da su zaposleni na određeno vreme dužni da na zahtev banke obezbede jemstvo člana porodice.

Vlada je ovu pomoć države proširila. Od 2022. godine, država Srbija daje do 20.000 evra bespovratne pomoći za kupovinu prve nekretnine majkama novorođene dece. Ova podrška je sada još dostupnija jer se može kombinovati s povoljnim stambenim kreditima za mlade, uz simbolično učešće od samo 1%. Rok za podnošenje zahteva je godinu dana od dana rođenja deteta.

Narodna banka Srbije (NBS) je ograničila kamatne stope, što je predstavljeno kao važan korak ka većoj transparentnosti, pravičnosti i sigurnosti na finansijskom tržištu. Uvođenjem ograničenja kamatnih stopa, rate na postojeće stambene kredite umanjene su između 10 i 25 odsto, što je znatno olakšalo otplatu tih kredita.

(Blic)