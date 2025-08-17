Kod koga za popust s penzionerskom karticom

Najveća vajda za supermarkete i zdravstvena pomagala

Veliki lanci prehrambenih prodavnica, apoteke uglavnom samo za svoje proizvode, jedna stomatološka ordinacija, dve laboratorije, nekoliko trgovina zdravstvenih pomagala, prodavnice sportske opreme, osiguravajuća društva, po jedna trgovina tepisima, šerpama, radijatorima i tehnikom… Ovom prilikom objavljujemo ažuriran spisak dela trgovaca i pružaoca usluga, sada i sa adresama, u kojima se dobija popust uz penzionersku karticu.

Kako smo i prošli put konstatovali, pri prvom objavljivanju spiska privrednika koji daju popuste penzionerima početni entuzijazam od pre dve godine skoro da je sasvim nestao. U nedostatku podsticaja od države, jer se na duge staze ipak samo time stvara društvena odgovornost, „Pančevac“ trgovcima i pružaocima raznoraznih usluga koji penzionerima daju makar i mali popust kada im pokažu karticu ovom prilikom ponovo pruža svojevrsnu reklamu.

Pored toga, ažurirali smo spisak u skladu s novim podacima i s dodatkom adresa. Uglavnom su tu i dalje veliki lanci supermarketa i apoteke, koje daju jeftiniju robu samo iz sopstvenog asortimana. Zato su stvarno za pohvalu neki autohtoni pančevački privrednici koji priznaju penzionerske kartice, pa eto ideje i za neke druge. Jer zašto penzioneri ne bi, na primer, imali popust na teretanu ili nameštanje noktiju, novu frizuru, mlečnu kiflu ili burek ili večeru do neke sume – bar onda kada dobiju penziju da se malo obraduju. Verujemo da ipak ni tada ne bi zauzeli mesta punišama, jer i pored popusta, koji uglavnom nije tako veliki, mali broj njih bi to mogao sebi da priušti.

– Najviše koristim popust u supermarketima. Ali me moja trgovkinja često i opomene da pokažem karticu kada stigne penzija, jer je preko Poštanske štedionice primam sedam dana ranije. Pita to ona i druge, sve starije kupce. Mi matori često smo zaboravni – kazala nam je Desa, koja penziju troši već desetu godinu.

Drugi naš sugrađanin penzioner, koji ne bi da se predstavlja, kaže „zbog dece”, popust je iskoristio i za slušni aparat.

– Od popusta u apotekama uglavnom nema vajde. U pitanju su neki njihovi proizvodi, a ionako nema popusta na lekove. Gledam i da odem na NIS-ovu pumpu – nabrojao je ovaj naš sugrađanin popuste koje je koristio pored, naravno, onih u prehrambenim prodavnicama.

– Nosim maminu karticu jer ona više i ne može da ide u kupovinu. Trgovci to prihvataju. Ne bune se. Ali se retko setim. Pored toga, često mi se više isplati da kupim neki proizvod na akciji, pre ili posle popusta za penzionere, jer tada bude i mnogo jeftiniji – otkriva nam Marija i svoje metode da joj ostane malo više para u kućnom budžetu.

A na sugestiju nekih naših starijih čitalaca ovom prilikom objavljujemo spisak i sa adresama. Nastavak sledi u idućem broju.

Apoteke

Apoteka „Lazarov” daje jeftinije za 10% lekove koji nisu već na popustu, zatim naočare i preparate za oči, obuću, uloške za inkontinenciju i „mg 300 direkt”, a 20% na probiotik „dubiotik” i „Aehaktiv” za zglobove, kao i 50% na probiotik „Esenbak”, a nalazi se u Ulici braće Jovanović 88.

APP „Miralek” primenjuje popust od 10% na ceo asortiman izuzev programa za inkontinenciju i robe koja je već na akciji i nalazi se u Ulici Svetog Save 2.

Apoteka „Lek za vek” daje 10% popusta na sve artikle koji već nisu na popustu od 7. do 13. u mesecu i 25. u mesecu, a smeštena je u Ulici Žarka Zrenjanina 43.

„Vegafarma” daje popust na ceo asortiman od 5% osim na one koji su na popustu. Njihove apoteke nalaze se u ulicama D. Tucovića 35 i Lava Tolstoja 2, u Dolovu u Ulici kralja Petra I 34 a u B. N. Selu u Ulici maršala Tita 92.

„Phoenix Pharma” daje mogućnost korisnicima penzionerske kartice da steknu „Betty” zlatnu lojaliti karticu uz koju se ostvaruje popust od 5 do 50 odsto na osnovu trenutne ponude iz kataloga. (U Pančevu u Ulici Veljka Petrovića 11a i 126, Vojvode R. Putnika 25, Kozaračkoj 172, Kotež Ivana Milutinovića 12, Makedonskoj 18, Miloša Obrenovića 3, Miloša Trebinjca 34, Njegoševoj 12, Patrijarha A. Čarnojevića 3, Svetog Save 2 i Šandora Petefija 99).

Apoteke „Benu” daju 15% popusta na proizvode iz svoje galenske laboratorije, kao i na robnu marku „Livsane” uz uslov da artikli već nisu na akciji. Njihovi objekti u Pančevu se nalaze u ulicama D. Obradovića 8k, S. Kasapinovića 5, Karađorđevoj 6, Miloša Obrenovića 4 i 12, Kneza Mihaila Obrenovića 65, Makedonskoj 31a, Milorada B. Mihailovića 19, Oslobođenja 4a i 17, Svetog Save 8a i na Trgu slobode 3, u Dolovu u Ulici kralja Petra I 11, u Kačarevu u ulicama Maršala Tita 32 i Narodnog fronta 29, u Banatskom Novom Selu u Ulici maršala Tita 52, u Banatskom Brestovcu u Ulici maršala Tita, u Omoljici u Ulici A. Čarnojevića, u Glogonju u Oslobođenja 88, u Starčevu na Pančevačkom putu broj 11 i u Jabuci u Ribarskoj 1.

Apoteke „Dr. Max” imaju 20% popusta na sve proizvode marke „Dr. Max” i na preparate svoje galenske laboratorije. Njihove adrese u Pančevu su u Vojvođanskom bulevaru 30a, ulicama Veljka Vlahovića 11a, Zmaj Jove Jovanovića 5g, Makedonskoj 115a, Miloša Obrenovića 5, Svetog Save 109, Nikole Tesle 3 a u Starčevu na Pančevačkom putu broj 9.

„Galen Pharm” daje popust od 30% na „Adrien Gagnon” vitamine i minerale i 20% na „Elixa” asortiman. Njihove apoteke se nalaze u Ulici kneza Mihaila Obrenovića 65a i na Trgu slobode 1 u Pančevu, a u B. N. Selu u Ulici maršala Tita 64.

„Lilly drogerie” svakog 12. u mesecu daju popust od 10% osim na lekove, dečje pelene, poklon-kartice i poklon-čestitke, kao i na robu koja je već na popustu, a nalaze se u Ulici P. Drapšina 1 i u Tržnom centru „Big”.

Zdravstvena pomagala

„Optika Zoki” daje 10% popusta za ramove za naočare i nalazi se u Ulici vojvode Radomira Putnika 1.

„Neuroth” omogućava popuste od 10% na slušne aparate i otplatu do 48 rata, kao i na pribor za održavanje aparata i opremu koja ide uz slušni aparat, zatim i besplatno testiranje sluha i probe slušnih aparata do 14 dana. U Pančevu se nalazi u Ulici Zmaj Jove Jovanovića 39.

„Prizma” ima popust od 10% na celokupni asortiman, izuzev potrošnog materijala, rezervnih delova i na „litman” stetoskope.

„Sani optik” daje 10% popusta za kupovinu na rate i 15% za gotovinsko plaćanje na dioptrijske okvire, dioptrijska stakla, naočare za sunce, kontaktna sočiva, trakice za naočare, baterije za slušne aparate, tečnost za održavanje naočara, slušne aparate, kao i besplatnu proveru sluha i vida i probu slušnih aparata. U Pančevu se nalazi u Vojvode R. Putnika 17.

„Audiovox“ ima popust od 5% na slušne aparate. (U Pančevu u Ulici 6. oktobra 21).

Ordinacije i laboratorije

Stomatološka ordinacija „Jovičić” daje 20% popusta za vađenje zuba i skidanje kamenca, 10% za plombe i lečenje i 5% za proteze, krunice i implantate i nalazi se u Ulici D. Tucovića 91.

Laboratorija „Biomedica Pa“ daje popust od 20% za laboratorijske analize osim onih koje su ograničene maksimalnim popustom od 10% u toku cele godine (Karađorđeva 3).

Laboratorija „Biomedica-Pan“ primenjuje popust od 20% na laboratorijske analize (Miloša Obrenovića 9)

(Pančevac/Nevena Simendić)

(nastavak u sledećem broju)