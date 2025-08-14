Dačić: Povređeno 27 policajaca, podneto 47 prekršajnih prijava

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je u napadu na policiju povređeno 27 policijskih službenika.

“Više od 70 do 80 građana su povredili blokaderi”, naveo je Dačić.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je sinoć tokom nereda u gradovima u Srbiji povrđeno 27 policijskih službenika, a da je podneto 47 prekršajnih i pet krivičnih prijava.

Dačić je u obraćanju medijima kazao da su kod pojedinih povređenih policajaca konstatovane teške telesne povrede, kao i da je oštećeno pet službenih policijskih vozila i 22 oštećene opreme.

Kada je reč o povređenim građanima, Dačić je naveo da još nema tačnog izveštaja, ali da je sigurno da ima više od 70, 80 povređenih, koje su, kako ističe, povredili blokaderi.

“Na mnogo mesta u Srbiji imali smo pojavu napada blokadera na prostorije SNS, u nekoliko mesta i na SPS, najteži su bili napadi na policiju uz one napade na građane koji njih ne podržavaju, a koji su pristalice SNS-a, a koji su se u većem broju okupili ispred svojih odbora”, kazao je Dačić.

(Pančevac)

