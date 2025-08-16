Idvor: Polet spreman za Jedinstvo

Zadovoljan sam sa igračima koji su došli i očekujem da budemo za nijansu jači nego prošle sezone kada smo ostvarili dobre rezultate - kaže Todorović

Na otvaranju sezone u Vojvođanskoj ligi Istok fudbaleri Poleta iz Idvora sa trenerom Žarkom Todorovićem na svom terenu dočekuju Jedinstvo iz Banatskog Karađorđeva.

Posle mesec i po dana treniranja kreće bornba za bodove u novoj sezoni gde trener Todoroić očekuje uspešnu sezonu.

– Momci su ispoštovali zadatke na treninzima i spremno dočekujemo start sezone. Prvenstvo će biti dosta kvalitetnije u odnosu na prošlu sezonu gde se liga smanjuje na 14 klubova. Moramo od prvog meča ući maksimalno motivisani i cilj nam je plasman među prvih osam ekipa što realno možemo ostvariti -rekao je Todorović.

Drugu godinu ste na klupi Poleta i kostur tima je ostao isti uz malih promena na nekim pozicijama u timu.

– Doveli smo nekoliko igrača koji će pojačati konkurenciju u timu. Bilo je i odlazaka, ali tako je to i sada moramo se iz kola u kolo što bolje uigrati kako bi došli do željene igre i forme. Zadovoljan sam sa igračima koji su došli i očekujem da budemo za nijansu jači nego prošle sezone kada smo ostvarili dobre rezultate – kaže Todorović.

Sledi prvi duel na svom terenu, u nedelju dočekujete Jedinstvo (Banatsko Karađorđevo) koje je istaklo kandidaturu za vrh tabele.

-Dolazi nam tim iz Banatskog Karađorđeva koja je kvalitetna ekipa sa dosta dobrih iskusnih pojedinaca i očekuje nas još jedna teška i neizvesna utakmica. Očekujem od svojih momaka da pružimo što bolju partiju i da probamo da osvojimo bodove na svom terenu kako bi na najbolji način otvorili sezonu. Znamo dobro ekipu gostiju koja igra otvoreno i čvrsto, pa ko bude bolji neka pobedi. Očekujem i podršku navijača koji će nam sigurno značiti u meču koji na startu sezone dosta toga donosi -rekao je Todorović.

(Dnevnik /B. Stojkovski)

