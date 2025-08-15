Porodične dane otvorio etno bazar Omoljička cipovka

Tradicionalna manifestacija Porodični dani u Omoljici započela je svečanim otvaranjem prepoznatljivim etno bazarom „Omoljička Cipovka“, koji je i ove godine okupio brojne posetioce i učesnike. Na bazaru su, kao i svake godine, učestvovala Udruženja žena sa teritorije Južnog Banata, predstavivši bogatstvo svoje tradicije kroz ručne radove, domaće poslastice, rukotvorine i mnoge druge zanimljive detalje. Porodični dani trajaće do 23. avgusta, prenosi RTV Pančevo.

(Pančevac)