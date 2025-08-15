Dani Padine 2025: Spektakl uz tradiciju, muziku i gastronomiju

Manifestacija Dani Padine 2025 donosi bogat kulturno-umetnički, sportski i zabavni program koji će obeležiti drugi deo leta u ovom banatskom mestu. Posetioci će uživati u izložbama, koncertima, gastronomskim takmičenjima, prezentacijama i svečanim akademijama – svako će pronaći nešto za sebe.

Petak, 15. avgust

U 19 časova u Etnodomu otvara se izložba „Sačuvajmo od zaborava“ – ukrasni vez na posteljini (Udruženje žena Padina). U 20 časova u Sportskom centru „Dolina“ sledi izložba Daliborke Markovič „Moj mali svet u kamenu i drvetu“. Veče se nastavlja kulturno-umetničkim programom „Nasleđe naših predaka“ (20.30), rokenrol svirkom bendova Čoka i Lav i dva jelena (22.00) i žurkom uz DJ Feelixisa od ponoći.

Subota, 16. avgust

Od 7 časova – 15. Likovna kolonija invalida rada iz Banata (Sportski centar „Dolina“). U 18 časova u Slovačkom etnografskom muzeju Petráš – izložba „Padinska košulja šivena po rubu“. Veče donosi DJ Vuletina (20.00), koncert Indire Forze (ex Colonia) u 21.30 i nastavak zabave uz DJ-a do ponoći.

Nedelja, 17. avgust

Gulašijada (7–15h, FK Dolina), Sveta liturgija (9h), vašar (10–20h) i „Tortijada“ (16h, Udruženje žena Padina). Dan se završava narodnim veseljem uz braću Štruhárovi i Samuela Kovača (20h).

4–5. septembar – Prezentacije Odreda izviđača Kovačica (9–14h, park ispred OŠ „Maršal Tito“).

6. septembar – Izviđači na Višnjikovoj šumi, 50. „Babinkov susret“, performans „Roksol“ i promocija monografije „Čáni“.

7. septembar – Takmičenje u gađanju asfaltnih meta, prezentacija izviđača i jubilarna izložba naive Ane Kotváš i nošnje Zuzane Kotváš (Masarikov dom).

11. septembar – Svečana akademija povodom 219 godina naseljavanja Padine (19h).

14. septembar – „Pasuljijada“ (7–15h, FK Dolina) i izložba Udruženja likovnih umetnika „SMED Padina“ (18h).

Organizatori poručuju da će Dani Padine 2025 i ove godine biti prilika za druženje, očuvanje tradicije i nezaboravne trenutke uz muziku, umetnost i bogatu gastronomsku ponudu.