Svečano otvaranje Preobraženjskih dana u subotu u ulici Dimitrija Tucovića

U subotu 16.avgusta svečano će biti otvorena manifestacija Preobraženjski dani koju po 10 put organizuju Mesna zajednica Gornji grada i Udruženje žena Pančevke Gornji grad. Manifestacija se ove godine održava u ulici Dimitrija Tucovića kod Preobraženjskog hrama zbog čega će deo ulice biti zatvoren za saobraćaj.

Ove godine veliko interesovanje za učestvovanje u manifestacije pokazala su i udruženja žena sa teritorije celog Južnog Banata. Oni će svoje proizvode ove godine takođe predstavi u ulici Dimitrija Tucovića.

Organizatori manifestacije Preobraženjski dani su Mesna zajednica Gornji grad i Udruženje žena Pančevke Gornji grad. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo grada Pančeva i Autonomne pokrajne Vojvodine, kao i uz pomoć sponzora.

(Pančevac)