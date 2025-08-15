Pančevo Kulturna dešavanja

Svečano otvaranje Preobraženjskih dana u subotu u ulici Dimitrija Tucovića

14:30

15.08.2025

Plakat

U subotu 16.avgusta svečano će biti otvorena manifestacija Preobraženjski dani koju po 10 put organizuju Mesna zajednica Gornji grada i Udruženje žena Pančevke Gornji grad. Manifestacija se ove godine održava u ulici Dimitrija Tucovića kod Preobraženjskog hrama zbog čega će deo ulice biti zatvoren za saobraćaj.

Preobraženjski dani u Pančevu počeli su proteklog vikenda  kada je održano  književno veče u organizaciji Književnog kluba  Gornji grada. U nedelju su odigrane utakmice u okviru  drugog memorijalnog turnir u  malom fudbalu „Mića Kičkila“.  U subotu 16.avgusta  manitestacija će biti svečano otvorena, a ove godine po prvi put se održava u ulici Dimitrija Tucovića kod Preobraženjskog hrama, zbog čega će deo ulice biti zatovren za saobraćaj.

Ove godine  veliko interesovanje za učestvovanje u manifestacije  pokazala su i udruženja žena  sa teritorije  celog Južnog Banata. Oni će svoje proizvode  ove godine takođe predstavi u ulici Dimitrija Tucovića.

Organizatori   manifestacije Preobraženjski  dani su Mesna zajednica Gornji grad i Udruženje žena Pančevke  Gornji grad. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo grada Pančeva i   Autonomne pokrajne Vojvodine, kao i uz pomoć sponzora.

(Pančevac)

