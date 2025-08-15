Šulja kreće večeras: Ponovo trči od Tatra do Dunava

Neumorni atletski as Mihal Šulja postizao je jedan rekord za drugim tokom svoje blistave – nešto više od desetogodišnje – karijere, prenosi RTV Kovačica.

U Srbiji je sedam puta bio šampion Srbije, a četiri puta rekorder Srbije. U Slovačkoj je dva puta postao svetski rekorder, tri puta slovački rekorder i četiri puta šampion Slovačke.

Za 12 godina istrčao je 120 maratona i ultramaratona. Naravno, uz podršku svog tima i porodice.

U petak 15., subotu 16. i nedelju 17. avgusta, Kovačičan padinskih korena ponovo će trčati popularnu trku Od Tatri k Dunaju, dugu približno 345 km.

Srbin i Slovak Zatopek drži rekord ovog takmičenja iz 2023. godine: rutu je pretrčao za 43 sata i 47 minuta, čime je pomerio granicu sopstvenog rekorda iz prethodne godine za čitavih i neverovatnih -15 sati.

Šulja kreće iz Jasne pod Tatrami u petak, 15. avgusta u 22 časa. Na cilj u Bratislavi na Tiršovom trgu trebalo bi da stigne u ranim večernjim satima u nedelju, 17. avgusta.

Direktnu podršku u ovom prestižnom takmičenju imaće od Kovačičana – supruge Miroslave, sina Damjana, kao i bračnog para Tomanov, Martina i Kvetoslave, prijatelja porodice Mihalić iz Banata.

(RTV Kovačica)

