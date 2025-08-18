Venera ulazi u Lava: Tri horoskopska znaka će imati sudbinski susret do 19. septembra

Venera, planeta koja simbolizuje ljubav, novac i poklone, menja znak 25. avgusta i ulazi u vatrenog Lava, gde će doneti uzbudljivo leto za Lavove, Strelčeve i Ovnove.

Venera u Lavu donosi snažan, topao i dramatičan pristup ljubavi i odnosima. Osobe sa ovim položajem zrače harizmom, vole da budu primećene i da im se divi.

Ljubav doživljavaju kao veliku scenu na kojoj žele da budu glavna zvezda, pa često poklanjaju mnogo pažnje, ali i očekuju isto zauzvrat.

Strast i samopouzdanje

Strastvene su, velikodušne i romantične, spremne da ulože srce u vezu i da partneru pruže osećaj posebnosti. Ponekad mogu biti ponosne i zahtevne, jer im je važno da se osećaju voljeno i cenjeno. Privlače ih ljudi sa stilom, samopouzdanjem i snažnim prisustvom.

U vezama žele iskrenost, odanost i stalno održavanje plamena strasti, a kada vole, daju sve od sebe da ta ljubav bude posebna i nezaboravna. Venera će boraviti u Lavu do 19. septembra, tako da Lavovi, Strelčevi i Ovnovi treba da se spreme za emotivna iznenađenja.

(Pančevac/Una)

