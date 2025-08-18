Nikolina spremna za osvajanje novih medalja

Već krajem ovog meseca Nikolina Radovanović će pokušati da odbrani titulu prvakinje Vojvodine u bacanju kugle i vorteksa.

Nikolina Radovanović, mlada atletičarka kluba Tamiš iz Pančeva priprema se ovog leta za prvenstvo Vojvodine gde će se takmičiti u disciplinama bacanja kugle i vorteksa.

Ona će takođe na prvenstu Srbije braniti titulu osvojenu u višeboju . Ova perspektivna atletičarka potrudiće se i ove godine da ponovi uspehe iz predhodnih sezona.

Atletičari kluba Tamiš iz Pančeva veoma su vredni tokom leta. Intenzivno se svakodnevno radi na Sportskom centru Mladost.

Među atletičarima koji se pripemaju za predostojeća pokrajnska i državna prvenstva je i Nikolina Radovanović, najbolja pionirka u bacanju kugle i vorteksa.

Ističe da joj prijaju svakodnvni treninzi i da će spremno dočekati buduća takmičenja.

Prema rečima Zorana Kocića, trenera atletičara Tamiša, Nikolina Radovanović je ostvarila u predhodnom periodu izuzetne razultate.

Nikolina Radovanović je skromna 13 –to godišnja devojčica koja uživa u bavljenju sportom. Želja joj je da jednog dana baca koplje na Evropskom prvenstu i da se takmiči na Olimpijskim igrama. Rezultati koje je do sada postigla upućuju na to da će joj se uz veliku trud želje i ostvariti.

(Pančevac/RTVPančevo)