Preobraženski dani u Pančevu uz bogat program

Prve fotke sa Fijakerijade na pančevačkom hipodromu
Mnogo događaja u vreme Preobraženskih dana u Pančevu. U subotu, u dvorištu MZ-a „Gornji grad” u devet sati počelo je takmičenje u kuvanju riblje čorbe „Memorijal Steva Kmet”. Posle svečanog otvaranja „Dana” u 18 sati, deca su se takmičila kvizu na temu zaštite životne sredine; pripremljene su lepe nagrade.
Potom je isledio koncert na kom su učestvovali KUD „Čigra”, KUD „Stanko Paunović”, KUD „Sveti Sava” i KUD „Vasil Hadžimanov” a potom Dragan Kojić Keba i Paja Srdanov uz pratnju orkestra „Pagi bend”.
eur
117.17 RSD
aud
65.30 RSD
cad
72.78 RSD
sek
10.49 RSD
chf
124.53 RSD
gbp
136.08 RSD
usd
100.47 RSD
bam
59.91 RSD
Uz penzionersku karticu 10 odsto popusta za ramove kod jednog od pančevačkih privrednika Zorana Peševskog
U okviru Preobraženskih dana, održano je takmičenje u kuvanju riblje čorbe, posvećeno uspomeni na Stevu Kmeta. Najukusniju čorbu spremila je ekipa Pan Lovac.
