Preobraženski dani u Pančevu uz bogat program

Mnogo događaja u vreme Preobraženskih dana u Pančevu. U subotu, u dvorištu MZ-a „Gornji grad” u devet sati počelo je takmičenje u kuvanju riblje čorbe „Memorijal Steva Kmet”. Posle svečanog otvaranja „Dana” u 18 sati, deca su se takmičila kvizu na temu zaštite životne sredine; pripremljene su lepe nagrade.

Potom je isledio koncert na kom su učestvovali KUD „Čigra”, KUD „Stanko Paunović”, KUD „Sveti Sava” i KUD „Vasil Hadžimanov” a potom Dragan Kojić Keba i Paja Srdanov uz pratnju orkestra „Pagi bend”.