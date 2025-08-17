Pančevo Pančevo u slikama

Preobraženski dani u Pančevu uz bogat program

12:25

17.08.2025

Foto: Radovan Đerić
Mnogo događaja u vreme Preobraženskih dana u Pančevu. U subotu, u dvorištu MZ-a „Gornji grad” u devet sati počelo je takmičenje u kuvanju riblje čorbe „Memorijal Steva Kmet”. Posle svečanog otvaranja „Dana” u 18 sati, deca su se takmičila  kvizu na temu zaštite životne sredine; pripremljene su lepe nagrade.

Potom je isledio  koncert na kom su učestvovali KUD „Čigra”, KUD „Stanko Paunović”, KUD „Sveti Sava” i KUD „Vasil Hadžimanov” a potom  Dragan Kojić Keba i Paja Srdanov uz pratnju orkestra „Pagi bend”.

