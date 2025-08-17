Prve fotke sa Fijakerijade na pančevačkom hipodromu

Na gradskom hipodromu u Pančevu danas, 17. avgusta, održava se tradicionalna Fijakerijada. Organizator manifestacije je Konjički klub „Pančevac“.

Ova tradicionalna manifestacija privukla je ljubitelje fijakera i paradnih konja iz svih krajeva, nudeći im priliku da uživaju u još jednom spektaklu.

Brojni su takmičara koji se nadmeću u raznim disciplinama tokom “Fijakerijade”, pa zbog čegqa je ova manifestacija postala omiljeni događaj među zaljubljenicima u fijakere i paradne konje. Učesnici, ne samo da se takmiče, već i uživaju u druženju i razmeni iskustava.

Organizacija “Fijakerijade” je rezultat saradnje Mesne zajednice “Gornji grad” i Konjičkog kluba „Pančevac 1926“, čiji tereni domaćin ovog događaja.

“Fijakerijada” na pančevačkom hipodromu nije samo sportsko takmičenje, već i prilika za očuvanje tradicije i kulture vezane za fijakere i konje.

(Pančevac)