Železničar ubedljivo savladao Radnički Niš 3:0

Fudbaleri Železničara pobedili su niški Radnički rezultatom 3:0 (2:0) u meču petog kola Mozzart Bet Super lige Srbije, koji je igran na stadionu SRC Mladost u Pančevu.

Ekipa Radomira Kokovića upisala je drugi trijumf u sezoni, koji je fantastičnim pogotkom petom obeležio napadač Sava Petrov. Mrežu Nišlija tresli su i Jovan Milosavljević i Miloš Kosanović.

Od start je Železničar nametnuo svoj ritam i preuzeo kontrolu nad utakmicom. Gostima sa juga Srbije prvi je zapretio Milosavljević, a sredinom prvog dela je dobru šansu imao i Petrov. Njegov udarac sa peterca, posle prodora i povratne Silvestera Džaspera, rukometnom odbranom nogom je zaustavio golman Stanivuković.

U toj situaciji je čuvar mreže gostiju izašao kao pobednik, ali ga je u 37. minutu Petrov majstorski nadmudrio.

Posle centaršuta i odbitka, stameni napadač je okrenut leđima primirio loptu u petercu i potpuno neočekivano petom zatresao mrežu svog nekadašnjeg tima za vođstvo domaćina.

Bio je to četvrti pogodak za Petrova od starta sezone, čime je povratnik u srpski fudbal potvrdio fantastičnu formu.

Svega tri minuta kasnije, Železničar je duplirao prednost. Jusif je centrirao sa desne strane, a 18-godišnji Milosavljević odličnim trzajem glavom pogodio dalji ugao.

Prednost od 2:0 na poluvremenu ukazivala je na to da će tri boda ostati u Pančevu, a definitivna potvrda stigla je u 50. minutu.

Dosuđen je slobodan udarac za Železničar na nešto više od 20 metara od gola. Loptu je namestio iskusni Kosanović i snažnim udarcem, uz mali odbitak, matirao Stanivukovića za velikih 3:0.

Ubrzo je Kosanović mogao i do još jednog pogotka, ali je zatresao prečku, a u nastavku meča su Pančevci uspeli još jednom da zatresu mrežu. Učinio je to novajlija Karikari, međutim, gol nije priznat zbog nepravilno izvedenog auta u začetku akcije.

U međuvremenu, imao je i Radnički nekoliko pokušaja. Dovoljno samo da se istakne iskusni čuvar mreže Popović i sa nekoliko dobrih intervencija sačuva svoju mrežu.

Železničar je novom pobedom došao do osam osvojenih bodova. U sledećem kolu gostuje Radniku u Surdulici.

(FK Železničar)