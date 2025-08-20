Zdrava ishrana podrazumeva hranu sa našeg tla: Violeta Stanimirović o suplementima i vitaminima

Prof. dr Violeta Stanimirović, klinički farmakolog i balneoklimatolog progovorila je za TV Happy o suplementima i vitaminima.

Kako je sada postao trend da se svakodnevno piju razni vitamini i suplementi koji nam navodno pomažu da sačuvamo zdravlje, prof. dr Violeta Stanimirović, klinički farmakolog i balneoklimatolog nam otkriva da li su oni zaista toliko zdravi i da li ih treba svakodnevno konzumirati.

– U moje doba, na farmakologiji, kada sam polagala ispit samo od pet pitanja dobila pet vitamina. Umesto neke antihipetizive, neke lekove za gastrični trakt ja sam dobila pet vitamina. U to vreme se takvi vitamini nisu ni zvali. Zašto sve to pričam? Vitaminska suplementacija, naročito sportista, pa ljudi koji imaju malignitete, pa dece, sve je to delo marketinga. Dobrog marketinga u farmaceutskoj industriji. Koliko je zaista potrebno uzimati suplemente vitaminske na taj način, a koliko je potrebno imati zdravu ishranu – istakla je Violeta Stanimirović, pa dodala:

– Kada govorimo o zdravoj ishrani, onda govorim o onim namirnicama koje potiču sa ovog tla i koje mi možemo da pojedemo. Do skoro je bila priča o omega tri masnim kiselinama, pa smo govorili: „Jao, evo kapsule ovakve, kapsule onakve, tablete ove firme, tablete one firme, pa ne znam plava riba, pa ne znam losos“, a mi imamo dunavsku belu ribu, pa onu riblju čorbu, pa nijedna ribar tamo nema problema sa kostima, a svi ostali nešto sa tom suplementacijom i vežbanjem, korišćenjem sportske ishrane nešto imaju problema, pa im iskače koleno, pa im iskače zglob ramena. Ne znam šta se to dešava.

(Pančevac/TV Happy)

