OMOLJICA: „Zlatni kotlić“ zadovoljio sva gurmanska čula

Tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe pod nazivom „Zlatni kotlić“ održano je danas, u organizaciji omoljičkog Udruženja sportskih ribolovaca (USR) „Šaran“.

Tom prilikom se u parkiću ispred istoimenog ugostiteljskog objekta nadmetalo dvadesetak majstora varjače, što su veoma zainteresovano pratili mnogobrojni ljubitelji dobrog zalogaja.

Nakon nekoliko sati krčkanja u sadražaja mahom sačinjenog od ribe, povrća i začina, članovi stručnog žirija ocenjivali su prispele uzorke.

Oni su doneli odluku nakon podužeg većanja, na osnovu koje je predsednik pomenutog udruženja Predrag Sakić proglasio za najbolje čorbe, one koje su skuvala dva Dušana: prvi je bio Stanković iz Starčeva, a drugi – Gavrilović, zvani Gavra, iskusni pančevački kulinar i osvajač brojnih nagrada. Treće mesto zauzeo je takođe Starčevac Lazar Ilić.

Svi oni dobili su pehare, medalje i vredne robne nagrade.

Inače, tokom dana vladala je opuštena atmosfera čemu je kumovalo i nešto svežije vreme, ali i dobro raspoloženje, koje pre svega pravilo veselo društvo, okupljeno oko poznatog omoljičkog preduzetnika Nikice Gajića, sastavljeno od njegove dece i unuka pa do prijatelja.

Oni su se baš fino družili uz muziku i dobru hranu, pa se pored riblje čorbe iz kotlića i ribe sa tanjirače, na meniju našlo i jagnje, koje se prethodno okretalo ražnju.

– Što se tiče čorbe, nema neke velike tajne. Jedino što bih izdvojio je to da sam kod kuće ribu skuvao i sačuvao sam tu vodu, jer to mi je osnova. Inače, u kotliću se našlo i šarana, deverike, soma, smuđa, pa i mrene, koja daje poseban šmek. Čorbu sam prilagodio svačijem ukusu, jer su jeli i mnoji unuci – kaže Nikica.

Biljana Milutinović bila je jedna žena koja se takmičila na ovogodišnjem omoljičkom „Zlatnom kotliću“.

– Najpre sam prodinstala luk, pa drugo povrće. Koristila sam sedam vrsta ribe, koju stavljam u pac, odnosno prelivam sa paradajz sosom i raznim začinima, što mora da odstoji bar sat, sat i po. Kad provri čorba stavim začine, alevu, začin C, so biber i ruzmarin i peršun. Inače, riba je sveža i uhvaćena pre tri dana. I to zapravo daje aromu – ističe Biljana.

Predsednik Udruženja sportskih ribolovaca „Šaran“ Predrag Sakić bio je veoma zadovoljan uspešno okončanim takmičarskim delom.

– Cilj nam je da se omasovi ovo druženje ljubitelja prirode i ribolova. Pored toga, udruženje sportskih ribolovaca planira obnavljanje škole pecanja. Želimo da podučimo decu prvim ribolovačkim koracima, kao i da poštuju prirodu. Sledeći cilj nam je da restauriramo naš lokal, koji funckioniše više od šezdeset godina – navodi predsednik USR-a „Šaran“.

(Pančevac/J. Filipović)

