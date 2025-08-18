Otvoren Međunarodni šahovski turnir „Pančevo open 2025“

U MZ Tesla u Pančevu otvoren je Međunarodni šahovski turnir “Pančevo open 2025” gde se takmičilo više od 50 učesnika. Turnir će trajati do kraja avgusta, a organizator ovog velikog sportskog događaja je Šahovski klub „Aljehin”.

Međunarodni šahovski turnir „Pančevo open 2025“ u organizaciji Šahovskog kluba „Aljehin“ zvanično je otvoren u prostorijama Mesne zajednice Tesla u Pančevu. Na ovom turniru svoje šahovsko znanje priliku je imalo da prikaže više od 50 takmičara iz Srbije, a u narednom periodu predstaviće se takmičari i iz Bosne i Hercegovine, Rusije, Turske, Makedonije i Azerjbedžana, istakao je Predrag Tomin predsednik ŠK “Aljehin”

Član Upravnog odbora Šahovskog Saveza Srbije Goran Vlajković bio je jedan od prisutnih na turniru. On je veoma zahvalan Gradu Pančevu što je pomogao u ogranizaciji ovog turnira i, kako se nada dobroj saradnji u budućnosti.

Zadovoljstvo i zahvalnost nisu krili ni takmičari koji se već redovno takmiče na šahovskom turniru u Pančevu, jedan od njih je i Lazić Emanuel državani prvak u šahu.

Međunarodni šahovski turnir „Pančevo open 2025“ je ujedno i prilika da se mladi talenti okupe i pokažu svoja sportska umeća, kao i da kroz ovakve događaje steknu nova znanja i umeća.