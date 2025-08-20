Freedom Art Festival 2025 u Pančevu od 25. do 31. avgusta

Freedom Art Festival 2025, koji će se održati od 25. do 31. avgusta u organizaciji Doma omladine Pančevo. Festival i ove godine okuplja brojne umetnike, muzičare, pisce, strip autore i mlade kreativce kroz raznovrsne i besplatne sadržaje: koncerte, radionice, filmske projekcije, izložbe, književne večeri i gradske ture.

19:00 – Zvanično otvaranje festivala

Dom omladine Pančevo

Izložba radova letnje škole crtanja za decu

Galerija Doma omladine

Radovi dece uzrasta od 10 do 14 godina, nastali u okviru tradicionalne letnje škole crtanja Doma omladine.

Nevena Racić – koktel otvaranja uz muziku uživo

Pijanistkinja, pevačica i kompozitorka poznata po radu sa Ljubišom Ristićem, Kornelijem Kovačem i brojnim teatarskim projektima, uz nastupe širom Evrope i saradnju sa izdavačkom kućom Frontiers.

UTORAK, 26. avgust

19:00 – Radionica „Mapa: Meni je važno!“

Mali klub Doma omladine

Kroz crtanje mentalne mape Pančeva, mladi istražuju svoja omiljena mesta u gradu i diskutujemo o prostoru i zajednici.

Radionicu vodi: Anita Dakić

Otvoreni atelje (9:00–21:00)

Atelje Škole crtanja

Otvoreni prostor za crtanje i druženje uz stručno vođenje ( od 26. do 31. avgusta)

SREDA, 27. avgust

19:00 – Radionica tumačenja stihova

Mali klub Doma omladine

Zajedničko čitanje i analiza omiljenih muzičkih stihova uz diskusiju i slušanje muzike. Radionicu vodi: Katarina Ljubisavljević

21:00 – Filmska projekcija: „Metropolis“ (kolorizovana verzija, 1927)

Letnja bašta Doma omladine

Kultni film Frica Langa u digitalno restaurisanoj i kolorizovanoj verziji.

ČETVRTAK, 28. avgust

18:00 – Potraga za blagom: „Potraga za umetničkom slobodom“

Gradski park

Igra za decu uzrasta 8–12 godina u kojoj se rešavaju zadaci i zagonetke na putu do skrivenog umetničkog blaga.

Prijave: dopancevo@gmail.com

19:00 – Radionica „Izrazi se kroz nakit!“

Mali klub Doma omladine

Pravljenje unikatnog nakita od perlica i žice kroz razgovor o ličnom izrazu i identitetu.

Radionicu vodi: Bojana Dakić

20:00 – Književno veče: Stefan Stanojević – Prvih 10 godina + koncert Konstantina Marčetića

Letnja bašta Doma omladine

Obeležavanje decenije poezije na ulicama Pančeva uz razgovor, čitanje i muziku.

Razgovor vodi: Jasmina Topić

PETAK, 29. avgust

21:00 – Veče pančevačkih omladinskih bendova

Dvorana Apolo

Nastup mladih bendova Antikora, Apsurd i Eho – muzika iz muzičkog studija Doma omladine Pančevo.

SUBOTA, 30. avgust

18:00 – Pančevačka književna tura

Polazak iz letnje bašte Doma omladine

U pratnji pesnika Stefana Stanojevića, obilazak značajnih književnih lokacija u Pančevu – od prve štamparije do kuće Olge Smederevac.

Prijave: stefanss95@gmail.com (naslov mejla: Prijava za književnu turu)

19:00 – Otvaranje murala u Apolo dvorani

Predstavljanje murala umetnika Đurđa Stevanovića, kao umetnički trag festivala.

21:00 – Koncert: Bas i Stega

Dvorana Apolo

Bend koji kombinuje groove, rock, psy, d&b i elektroniku!

NEDELJA, 31. avgust

16:00 – Biciklistička tura: Do arheološkog nalazišta Starčevo

Polazak ispred Doma omladine

Vozimo do kolevke neolitika i kulture stare više od 8000 godina. Tura vodi do autentičnih lokaliteta i replika starčevačkih zemunica. Povratak oko 18:30h.

19:00 – Izložba: „Korto Malteze“

Galerija Doma omladine

Radovi domaćih strip autora u čast 30 godina od smrti strip velikana Huga Prata.

Autor koncepta: Vladimir Vesović

20:00 – Strip radionica

Škola crtanja

Predavač: Vladimir Vesović, strip autor i predavač u školi stripa „Đorđe Lobačev“

Vidimo se na Freedom Art Festivalu!