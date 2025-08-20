Freedom Art Festival 2025 u Pančevu od 25. do 31. avgusta
Freedom Art Festival 2025, koji će se održati od 25. do 31. avgusta u organizaciji Doma omladine Pančevo. Festival i ove godine okuplja brojne umetnike, muzičare, pisce, strip autore i mlade kreativce kroz raznovrsne i besplatne sadržaje: koncerte, radionice, filmske projekcije, izložbe, književne večeri i gradske ture.
19:00 – Zvanično otvaranje festivala
Dom omladine Pančevo
Izložba radova letnje škole crtanja za decu
Galerija Doma omladine
Radovi dece uzrasta od 10 do 14 godina, nastali u okviru tradicionalne letnje škole crtanja Doma omladine.
Nevena Racić – koktel otvaranja uz muziku uživo
Pijanistkinja, pevačica i kompozitorka poznata po radu sa Ljubišom Ristićem, Kornelijem Kovačem i brojnim teatarskim projektima, uz nastupe širom Evrope i saradnju sa izdavačkom kućom Frontiers.
UTORAK, 26. avgust
19:00 – Radionica „Mapa: Meni je važno!“
Mali klub Doma omladine
Kroz crtanje mentalne mape Pančeva, mladi istražuju svoja omiljena mesta u gradu i diskutujemo o prostoru i zajednici.
Radionicu vodi: Anita Dakić
Otvoreni atelje (9:00–21:00)
Atelje Škole crtanja
Otvoreni prostor za crtanje i druženje uz stručno vođenje ( od 26. do 31. avgusta)
SREDA, 27. avgust
19:00 – Radionica tumačenja stihova
Mali klub Doma omladine
Zajedničko čitanje i analiza omiljenih muzičkih stihova uz diskusiju i slušanje muzike. Radionicu vodi: Katarina Ljubisavljević
21:00 – Filmska projekcija: „Metropolis“ (kolorizovana verzija, 1927)
Letnja bašta Doma omladine
Kultni film Frica Langa u digitalno restaurisanoj i kolorizovanoj verziji.
ČETVRTAK, 28. avgust
18:00 – Potraga za blagom: „Potraga za umetničkom slobodom“
Gradski park
Igra za decu uzrasta 8–12 godina u kojoj se rešavaju zadaci i zagonetke na putu do skrivenog umetničkog blaga.
Prijave: dopancevo@gmail.com
19:00 – Radionica „Izrazi se kroz nakit!“
Mali klub Doma omladine
Pravljenje unikatnog nakita od perlica i žice kroz razgovor o ličnom izrazu i identitetu.
Radionicu vodi: Bojana Dakić
20:00 – Književno veče: Stefan Stanojević – Prvih 10 godina + koncert Konstantina Marčetića
Letnja bašta Doma omladine
Obeležavanje decenije poezije na ulicama Pančeva uz razgovor, čitanje i muziku.
Razgovor vodi: Jasmina Topić
PETAK, 29. avgust
21:00 – Veče pančevačkih omladinskih bendova
Dvorana Apolo
Nastup mladih bendova Antikora, Apsurd i Eho – muzika iz muzičkog studija Doma omladine Pančevo.
SUBOTA, 30. avgust
18:00 – Pančevačka književna tura
Polazak iz letnje bašte Doma omladine
U pratnji pesnika Stefana Stanojevića, obilazak značajnih književnih lokacija u Pančevu – od prve štamparije do kuće Olge Smederevac.
Prijave: stefanss95@gmail.com (naslov mejla: Prijava za književnu turu)
19:00 – Otvaranje murala u Apolo dvorani
Predstavljanje murala umetnika Đurđa Stevanovića, kao umetnički trag festivala.
21:00 – Koncert: Bas i Stega
Dvorana Apolo
Bend koji kombinuje groove, rock, psy, d&b i elektroniku!
NEDELJA, 31. avgust
16:00 – Biciklistička tura: Do arheološkog nalazišta Starčevo
Polazak ispred Doma omladine
Vozimo do kolevke neolitika i kulture stare više od 8000 godina. Tura vodi do autentičnih lokaliteta i replika starčevačkih zemunica. Povratak oko 18:30h.
19:00 – Izložba: „Korto Malteze“
Galerija Doma omladine
Radovi domaćih strip autora u čast 30 godina od smrti strip velikana Huga Prata.
Autor koncepta: Vladimir Vesović
20:00 – Strip radionica
Škola crtanja
Predavač: Vladimir Vesović, strip autor i predavač u školi stripa „Đorđe Lobačev“
Vidimo se na Freedom Art Festivalu!