Festival „Pančevo grad igre“ od 19. do 21. avgusta

20.08.2025

Pančevo će od 19. do 21. avgusta biti domaćin 16. Međunarodnog festivala folklornih ansambala „Pančevo – grad igre“. Tokom tri dana publika će uživati u koncertima, izložbi i radionici, a učestvovaće ansambli iz Srbije, Rumunije i Kanade. Organizator manifestacije je KUD „Stanko Paunović“ NIS RNP.

Centralni događaj festivala biće koncert koji će biti održan u sredu, 20. avgusta, u dvorani Kulturnog centra Pančeva.

Manifestacija se realizuje pod pokroviteljstvom Grada Pančeva i kompanije NIS i uz tehničku saradnju sa Kulturnim centrom Pančeva.

(Pančevac)

gad igre Pančevac

