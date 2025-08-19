Pančevo Pančevo u slikama

Porta Preobraženjskog hrama: Dođite na osvećenje slavskog kolača i kulturni program

12:05

19.08.2025

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica

Danas je centralni događaj manifestacije  obeležavanje slave Preobraženjskog hrama i Gornjeg grada.

Foto:MIlan Šupica

Program je počeo  već u jutarnjim satima liturgijom i osvećenjem grožđa, a završava se velikim koncertom na centralnoj bini.

 

Foto: Milan Šupica

Danas  od 18 sati planirani su osvećenje slavskog kolača i zatim kulturni program u porti Preobraženjskog hrama. Kao finale zamišljen je koncert Uroša Živkovića i Rade Manojlović u Ulici Dimitrija Tucovića s početkom u 21 sat.

Organizatori manifestacije – MZ „Gornji grad”, Udruženje žena „Pančevke” i Turistička organizacija Pančeva, kao i pokrovitelji – Grad Pančevo i AP Vojvodina – pozivaju sve građanke i građane da se pridruže „Preobraženjskim danima”.

Sinoć je održano praznično večernje i  koncert duhovne muzike.

Nastupio je hor Svetog velikomučenika Dimitrija pri istoimenom hramu na Novom Beogradu, Dečji hor i Podmladak Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Pančevu i hor Prepodobni Roman Slatkopojac pri Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Pančevu.

(Pančevac)

Tagovi

grožđe porta Preobraženjski hram

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.