Porta Preobraženjskog hrama: Dođite na osvećenje slavskog kolača i kulturni program

Danas je centralni događaj manifestacije obeležavanje slave Preobraženjskog hrama i Gornjeg grada.

Program je počeo već u jutarnjim satima liturgijom i osvećenjem grožđa, a završava se velikim koncertom na centralnoj bini.

Danas od 18 sati planirani su osvećenje slavskog kolača i zatim kulturni program u porti Preobraženjskog hrama. Kao finale zamišljen je koncert Uroša Živkovića i Rade Manojlović u Ulici Dimitrija Tucovića s početkom u 21 sat.

Organizatori manifestacije – MZ „Gornji grad”, Udruženje žena „Pančevke” i Turistička organizacija Pančeva, kao i pokrovitelji – Grad Pančevo i AP Vojvodina – pozivaju sve građanke i građane da se pridruže „Preobraženjskim danima”.

Sinoć je održano praznično večernje i koncert duhovne muzike.

Nastupio je hor Svetog velikomučenika Dimitrija pri istoimenom hramu na Novom Beogradu, Dečji hor i Podmladak Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Pančevu i hor Prepodobni Roman Slatkopojac pri Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Pančevu.

(Pančevac)