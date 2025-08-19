PU Pančevo: Određen pritvor Andreju Tanko koji je osumnjičen za napad na policiju

Policija u Pančevu uhapsila je danas A. T. (1998) osumnjičenog da je počinio krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, zbog čega mu je, po odobrenju OJT Pančevo, određena mera zadržavanja do 48 sati.

Prema navodima, Tanko je 13. avgusta, u večernjim satima, snimljen kako napada službena lica u vršenju službene dužnosti, a što je, kako prenose mediji, zabeležilo više kamera, a većina snimaka objavljena je na društvenim mrežama.

Prilikom održavanja protesta u Pančevu, u ulici Dimitrija Tucovića, neutvrđenom tečnošću intenzivnog mirisa, navode pančevački mediji, prskao je policajce i gurao ih te pokušavao da im istrgne štitove iz ruku, dok su oni obavljali službenu dužnost uspostavljanja javnog reda i mira.

Oglasila se PU Pančevo. Saopštenje prenosimo u celosti:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu, uhapsili su A. T. (1998) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

