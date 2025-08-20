Dani Padine: Otvorena izložba vajarke Daliborke Marković

Na “Danima Padine” otvorena je u Sportskom centru “Dolina” izložba vajarke Daliborke Marković – Dali pod nazivom “Moj mali svet u drvetu i kamenu”, prenosi RTV Kovačica.

Umetnica je rodjena 1971. godine u rudarskom Majdanpeku. Slikarstvom se bavi od 1998. godine a vajarstvom – skulpturom u messenger, kamenu i drvetu.

Učesnica je brojnih kolektivnih izložbi, umetničkih radionica i kolonija. Izložba u Padini je 16 samostalna. Do sada je izlagala u Srbiji i Italiji a 2022. godine i u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici.

Njene tvorevine su izložene u raznim mestima naše zemlje a skluptura “Gazimestan” u Bugarskoj ambasadi u Beogradu. Sculpture joj se blaze u Bugarskoj, Holandiji, Nemačkoj, Americi, Brazilu, Austriji i raznim privatnim kolekcijama širom sveta.

Od 2020. živi u Samošu a Padinu obožava jer je podseća na Majdanpek “njene mladosti”. Dobitnica je nagrade za likovno stvaralaštvo 2023. godine od opštine Kovačica. Zbori da u planu ima izdavanje fotomonografije:

(RTV Pančevo)