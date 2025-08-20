Etno kući Petraš: Slovačka košulja šivena po rubu

U okviru manifestacije Dani Padine, za sve posetioce održana je izložba pod nazivom ,,Slovenska košela šita hore krajom”- ,,Slovačka košulja šivena po rubu” u poznatom slovačkom etno muzeju u Padini.

U dvorištu muzeja bilo je izloženo oko 120 različitih i orginalnih slovačkih košulja od materijala koji su se koristili u prošlosti, a svi posetioci izložbe imali su priliku da ih kroz postavku vodi vlasnik muzeja i kreator izložbe, Pavel Petraš.

Više detalja o ovome Petraš je govorio za RTV Kovačica:

(Pančevac/RTV Kovačica)