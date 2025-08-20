Vesti Društvo

Vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra: Minimalac će iznositi 500 evra

14:59

20.08.2025

Ministar finanasija i prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali izjavio je danas da će minimalna zarada od 1. oktobra biti povećana sa 457 na 500 evra.

„Već od 1. oktobra ove godine, dakle za manje od mesec i po dana, idemo sa vanrednim povećanjem minimalne zarade od 9,4 odsto. To smo dogovorili na socijalno-ekonomskom savetu“, rekao je Mali za TV Pink.

