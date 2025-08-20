Vučić: U nedelju prezentacija mera, od 1. septembra primena

Predsednik Srbije aleksandar Vučić rekao je da idemo na jedan, kako bi rekao Tramp, „mnogo lep i dobar zakon“, govoreći i ekonomskim merama koje će predstaviti za vikend.

Naime, predsednik Srbije izjavio je danas tokom posete prostorijama SNS na Paliluli da će u nedelju biti predstavljene nove mere za pomoć građanima i najavio da od 1. septembra početi njihova primena.

„U nedelju pratite i ove ćemo, to recite našim članovima, starijim posebno, ali i svim mladima. Sada ću vam navesti samo neki primer. U nedelju pratite, imaću prezentaciju mera. To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše ljude, za sve naše građane. I to već od 1. septembra kreće primena. Od cena, do svega drugog, to ćete da vidite“, rekao je Vučić.

On je istakao da će i kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite za ljude koji nisu bogati biti neuporedivo prihvatljivije i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju.

„Da ne govorimo da smo se pobrinuli za dodatnu podršku u različitim segmentima. Dakle, za najsiromašnije građane i za penzionere, u mnogo čemu. I baš sam zadovoljan. Celo jutro imamo, tri sata, sastanke oko mera. Siguran sam da ćete biti zadovoljni“, naglasio je Vučić.

„Te mere će biti čudesne za narod. Biće baš dobro i mislim d aće narod biti izuzetno zadovoljan. Tu više neće biti prevara. Sada uzimamo cene od dobavljača i kontrolišemo maržu. Mnogo toga dobrog ćemo da uradimo za ljude i baš se radujem“, rekao je Vučić.

(B92)

