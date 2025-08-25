Približava se 1. septembar, cene pribora variraju

Jedna od najvećih briga u ovom periodu godine jeste da li će naša deca imati sve što je potrebno za povratak u školske klupe.

Ono što je sigurno – knjižare su pune mališana koji pažljivo biraju stvari sa kojima će krenuti u nove pobede.

Ali, u školu se mora doći pod punom opremom, a oni koji će sada prvi put u školske klupe već znaju šta im treba…

„Nameravam da kupim neke dobre stvari za školu poput ranca, pernice i osnovne stvari koje će nam jako pomoći za školu zato što mi treba da učimo“, rekao je za UNU mališan koji sad polazi u prvi razred.

Oni nešto stariji i iskusniji prisetili su se kako su ove pripreme tekle nekada i iz ugla roditelja rekli kako im se ove naizgled euforične kupovine čine.

„Kad sam bio roditelj i kad sam bio đak mogu da kažem da je bila druga priča – tada se nasleđivalo od starijeg brata, sestre – udžbenici, torba i tako dalje“, prisetio se sagovornik TV Una.

Sveske bojice, šestari – tome nikad kraja, a na kraju shvatite da deca to mnogo i ne koriste, tu je malo i do roditelja – i oni se malo umisle.

Prosvetni radnici ističu da ne mora sve „sad i odmah“ i da „ništa neće pobeći“, kao i da je važno da dete učestvuje u kupovini.

„Ono što mi uvek kažemo roditeljima i predlažemo je da sačekaju taj trenutak prvog roditeljskog sastanka da dobiju pravu informaciju od učiteljica šta je potrebno, jer svaki nastavnik ima svoj način rada. Ono što se prvo uzima – ranci, torbe – zajedno se sa detetom kupuje jer će ono to koristiti i taj momenat zajedničke kupovine je jako bitan“, kaže učiteljica iz Osnovne škole „Nova Varoš“ Zorica Milenković.

Cene školskog pribora nisu tako povoljne

Cene školskog pribora možete da pogledate ispod i one variraju, a iz priloženog se vidi da se može uštedeti i više od 10 hiljada dinara, a dobra sugestija je, svakako da pre odslaska u kupovinu proverite cene na više mesta.

Važno je naglasiti i da pojedine lokalne samouprave iz godine u godinu daju besplatne udžbenike pa čak i školski pribor prvenstveno prvacima, dok u nekim mestima to dobijaju i đaci do četvrtog razreda.

Okvirne cene školskog pribora:

Sveska 100-500

Blok za crtanje 60-130

Kesa za blok 80-100

Tempere / vodene boje 180-370

Kolaž papir 100-250

Komplet četkica 400

Drvene bojice 100-200

Voštane boje 100-180

Flomasteri 200

Pernica 500-3.000

Lenjiri 100

Šestar 150

Ranac 1.000-7.000

Lektira 500-1.300

Ukupno 3.570-13.880 dinara

*iznosi u dinarima

Važno je uvek prepoznati šta je neophodno a šta dečija fantazija. Pernice na nekoliko spratova, specijalne olovke, brendirana oprema… sve to nije nešto bez čega se ne može, a može sačuvati novac.

„Ja znam da svi žele da njihovo dete ima najlepšu pernicu, svesku, torbu i tako dalje. Nepotrebno je deci kupovati skupe stvari i bacati novac na to. Treba gledati da to bude funkcionalnije, da ne bude ni skupo jer oni to u prvih mesec dva – pola pogube“, dodaje učiteljica Milenković za UNU.

Sve u svemu ne bi bilo loše i deca i roditelji da sačekaju taj prvi roditeljski sastanak oko dodatnih smernica i jedan bitan savet – ukoliko niste uzeli ranac do sada – gledajte da on bude na točkiće zbog pravilnog razvoja deteta i da mu „sačuvate“ leđa.

(Pančevac/TVUna)