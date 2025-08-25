Približava se 1. septembar, cene pribora variraju

Devojački bunar: Svi otišli zadovljni
14:00
25.08.2025
Jedna od najvećih briga u ovom periodu godine jeste da li će naša deca imati sve što je potrebno za povratak u školske klupe.
Ono što je sigurno – knjižare su pune mališana koji pažljivo biraju stvari sa kojima će krenuti u nove pobede.
Ali, u školu se mora doći pod punom opremom, a oni koji će sada prvi put u školske klupe već znaju šta im treba…
Oni nešto stariji i iskusniji prisetili su se kako su ove pripreme tekle nekada i iz ugla roditelja rekli kako im se ove naizgled euforične kupovine čine.
„Kad sam bio roditelj i kad sam bio đak mogu da kažem da je bila druga priča – tada se nasleđivalo od starijeg brata, sestre – udžbenici, torba i tako dalje“, prisetio se sagovornik TV Una.
Sveske bojice, šestari – tome nikad kraja, a na kraju shvatite da deca to mnogo i ne koriste, tu je malo i do roditelja – i oni se malo umisle.
Prosvetni radnici ističu da ne mora sve „sad i odmah“ i da „ništa neće pobeći“, kao i da je važno da dete učestvuje u kupovini.
Cene školskog pribora nisu tako povoljne
Cene školskog pribora možete da pogledate ispod i one variraju, a iz priloženog se vidi da se može uštedeti i više od 10 hiljada dinara, a dobra sugestija je, svakako da pre odslaska u kupovinu proverite cene na više mesta.
Važno je naglasiti i da pojedine lokalne samouprave iz godine u godinu daju besplatne udžbenike pa čak i školski pribor prvenstveno prvacima, dok u nekim mestima to dobijaju i đaci do četvrtog razreda.
„Ja znam da svi žele da njihovo dete ima najlepšu pernicu, svesku, torbu i tako dalje. Nepotrebno je deci kupovati skupe stvari i bacati novac na to. Treba gledati da to bude funkcionalnije, da ne bude ni skupo jer oni to u prvih mesec dva – pola pogube“, dodaje učiteljica Milenković za UNU.
Sve u svemu ne bi bilo loše i deca i roditelji da sačekaju taj prvi roditeljski sastanak oko dodatnih smernica i jedan bitan savet – ukoliko niste uzeli ranac do sada – gledajte da on bude na točkiće zbog pravilnog razvoja deteta i da mu „sačuvate“ leđa.
(Pančevac/TVUna)