Usvojen plan za prugu Pančevo–Subotica kroz Banat i Bačku

Vlada Srbije usvojila je odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene (PPPPN) za železnički koridor Pančevo–Subotica, koji će povezati Banat i Bačku preko Zrenjanina i Kikinde.

Plan obuhvata delove teritorije gradova Pančevo, Zrenjanin, Kikinda i Subotica, kao i opštine Kovačica, Novi Bečej, Čoka, Senta i Kanjiža. Predviđeno je da nova pruga značajno unapredi železnički saobraćaj u Vojvodini, uz poštovanje UIC standarda, veću nosivost i povećanu brzinu za putnički i teretni saobraćaj.

Na teritoriji obuhvaćenoj planom naći će se katastarske opštine Pančevo, Jabuka, Kačarevo, Tomaševac, Orlovat, Ečka, Botoš, Lukićevo, Zrenjanin, Elemir, Melenci, Iđoš, kao i delovi Subotice, Kovačice, Novog Bečeja, Čoke, Sente i Kanjiže.

Prema odluci Vlade, izrada Nacrta prostornog plana trajaće 12 meseci, a sredstva za realizaciju obezbediće Infrastruktura železnice Srbije. Nosilac izrade je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

Projekat je već označen kao investicija od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će trasa ići od Pančeva preko Opova, Zrenjanina i Miloševa do Kikinde, sa produžetkom prema Čoki i Subotici.

Ministarstvo građevinarstva naglašava da će nova pruga doprineti boljoj povezanosti regiona, većoj bezbednosti železničkog saobraćaja i stabilnosti transportnog tržišta.

(ekapija)