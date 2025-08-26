Mazda razvila aplikaciju za punjenje svojih električnih vozila u Evropi

Jedna od vodećih japanskih kompanija za proizvodnju automobila, Mazda, lansirala je svoju aplikaciju pod nazivom Mazda Charging, koja će biti od velike pomoći za vlasnike električnih vozila, jer pruža pristup stotinama hiljada punjača širom Evrope.

Mazda Charging u realnom vremenu nudi informacije o dostupnosti i cenama punjenja, ali i omogućava plaćanje za ovu uslugu.

Aplikacija je razvijena u saradnji s kompanijom autoSense iz Ciriha, koja je specijalizovana za digitalna rešenja namenjena punjenju.

Cilj partnerstva je da se pruži najbolja usluga za korisnike na lokalnom tržištu. Za budućnost je planirano dodavanje novih funkcija poput optimizacije troškova punjenja i korišćenja „zelene“ energije.

Usluga će biti pokrenuta u Evropi ovog meseca, a poklapa se sa premijerom električnog modela Mazda6e.

Aplikacija nudi sljedeće: pronalazi stanice za punjenje i prikazuje njihovu dostupnost u realnom vremenu, sadrži podatke o snazi i cenama punjenja, omogućava započinjanja i zaustavljanje punjenja, kao i direktno plaćanje, funkcioniše na različitim jezicima i s različitim valutama.

Direktor Mazde u Evropi Martin ten Brink je rekao da je cilj nove usluge da učini punjenje električnih vozila što jednostavnijim i prirodnijim, baš kao što je i vožnja.